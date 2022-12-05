當他的車子緩緩開進公司的停車場，一種強烈節奏感的音樂霎時充滿了整個停車場，從一樓直到他平時停車的四樓，早上的寧靜就被他車上的音樂喚醒，他那輛年分已久的褐色老爺車顫巍巍的，好像要被那音樂炸開一樣，隨時都會有散掉可能，總不禁讓人側目以視。

將車停在基本是固定的位置後，一個理著光頭、上了年紀的男人從駕駛室推門而出，再打開左邊後車門，探身入內，費力扯出他那個好像有二、三十磅重的大背囊，斜著身子背好，再順手關了音響，整個停車場頓時恢復平靜。

他慢慢地從停車場走進辦公室，當看到認識的同事時，滿臉熱情跟大家打起招呼來。這位是我們公司的一位墨西哥 裔退役軍人，一些中國同事因為他曾經的身分而私底下喚他做：軍佬。

軍佬在地面部隊整整服役了三十五年，今年也六十有多了。雖然他沒有真正上過戰場，但他每個星期固定去軍訓，而且後期他還是新兵的射擊教練，每次說起他的百步穿楊也是一臉的驕傲。偶爾他會分享在服役期間的照片，穿著軍裝荷槍實彈的他，一頭濃密黑髮且英姿颯爽，身段強壯，跟如今頭髮稀疏並有大肚腩的樣子實在有天淵之別。

而他在堅持服役期間也做過不同的工作，如餐廳的經理、工會職員、政府部門的工作等等，他是個非常有耐心的人，待人總是彬杉有禮，與同事間的相處融洽。他對中文很有興趣，不時求教學中文，除簡單的「你好」、「謝謝」、「再見」等學得還可以外，他居然也將調皮的中國同事，教他幾個罵人詞彙也「收入囊中」，如「八婆」、「你個頭」等，一知半解的他說得既不準確又不分場合，每次逗得大家笑不可抑，他也抓抓他的光頭跟著笑起來。

我和他曾同組共事有一年多，在工作上相當認真好學，努力做好本職崗位。及至後來他轉去不同的小組，仍常回來向我們問好。豪爽的他常買墨西哥麵包或玉米粽子回來請大家，他總是打電話邀請我們去分享，及至後來他親自「送貨上門」，從五樓跑下一樓送下來給我們幾個舊同事，確實是非常有心。印象最深就是他特別為我們買一種笑臉圖案的大餅，希望我們保持樂觀心態。

每天他開車近一個小時的路程來回上班，因為他的老爺車無法上高速公路，只能慢悠悠地在內街享受等紅綠燈，曾經一段時間，他的老爺車維修數月，他居然背著他的大背囊坐公車上下班。我們都建議他買部新車，淘汰那部老爺車，但他卻捨不得放棄，堅持修修補補又三年，也許這部「冬涼夏暖」的車，在他心目中有著無可替代的重要性。

如今選擇單身的他經歷了三段婚姻，每次均以離婚收場。三段婚姻帶給他七個孩子，除了一個才十五歲需要付撫養費外，其他皆不用費心照顧，而他不強求有伴侶陪他至老，反而很享受如今這種「一人吃飽全家不餓」的生活方式。

每年美國的軍人節，他和另外兩個也是退役的同事穿上迷彩服，一身軍人的打扮進行公司的升旗儀式，在他們的骨子裡仍流淌著軍人的本色，常年的訓練已成了他們人生中一段無法超越的體驗，那是讓他們引以為傲的過程。

與自律的他們共事也愉快，但是對於渴望和平的普羅大眾來說，希望軍人永遠不用上戰場，希望家人永遠團聚，免受生離死別之苦，祈願世界永無戰爭。