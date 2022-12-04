深秋，洛杉磯 陽光依然燦爛，我所居住的「小台北」小街兩旁飄落一地秋葉，社區更顯幽靜。午後，突然多輛警車呼嘯而至，直衝鄰居家草坪，十多個手持手槍的老警在警方直升機掩護下，把鄰居家包圍起來。

警方直升機不停在我家上空低空盤，旋，發出陣陣轟鳴聲，震天價響，無形之中確有一種震懾力籠罩上空。這是我第一次如此近距離目睹警方大陣仗圍捕犯罪嫌疑人，猶如電視台現場直播追擊逃犯的畫面，真把我和老伴嚇了一大跳。

說時遲，那時快，從警車上跳下十多個員警，逮住鄰家十四歲男孩，猛力把他壓制在地，並拷上手銬。經初步查核，原來男孩是高二學生，最近美國海軍來校訓練學生做持槍禮儀操，男孩對此產生濃厚興趣，於是萌發買槍在家練習持槍禮儀操的念頭。男孩在父親支持下，上網花了兩百美元買了一把假長槍，便在家門前草坪上揮舞起長槍，反覆操練持槍禮儀操。然而，一位過路人眼尖心明，警戒心極高，見有人持槍擺出不少動作，便立馬抓起手機報警，才驚動了員警，大肆圍捕犯罪嫌疑人，結果一看男孩手中是一把假長槍，且做的是禮儀操，老警只得迅速打開男孩手上的手銬，鳴鑼收兵，草草了事。

對老警突如其來的緝拿行動，男孩心裡很坦然，因為他感到自己並沒做錯事；父親卻後悔莫及，悔不該幫兒子買這把假長槍。實際上，在美國玩槍隨時有擦槍走火的危險，持假槍同樣有風險，弄得不好也會出人命的。

在美國可不能小看假槍（玩具槍），其造型設計，外殼看上去就活似一把真手槍。值得注意的是，玩假槍也要適時、適地，且適可而止，千萬不能把假槍、玩具槍當成真槍玩，否則有可能「擦槍走火」，以致生命遭威脅。

路易斯安那州曾發生一位黑人 青年手持一把仿真假槍，但被白人員警發現有人持槍。該黑人青年向老警喊話說：「手中拿的是玩具槍」，而員警仍以安全為由，一槍便把這個黑人青年斃命，釀成悲劇。

社交媒體上曾瘋傳一段視頻，俄亥俄州 克利夫蘭市一個十二歲黑人男孩，在公園玩父親送他的生日禮物：一把玩具槍。不料，此舉卻遭人舉報「有人在公園玩槍」，員警趕至現場，發現黑人男孩正準備掏槍，並用槍指向前方，員警立馬開槍，把黑人男孩當場擊斃。據說，這兩位用「真槍」對付「假槍」的員警，都遭到當地相關部門的法律調查和處理。

由此觀之，「假槍亂真」確有不少隱藏的「安全誤區」。玩假槍也好，持玩具槍也罷，一定要明瞭自己手中拿的是「槍」，有「槍」就有風險，千萬不能掉以輕心。難怪有的家長不贊成孩子玩假槍，更不能用玩具槍嚇唬人，我覺得學校老師也有必要向孩子們宣導玩槍的風險。