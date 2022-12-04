我們公寓門前有一座漂亮的花園，面積約四百平方米，花草樹木繁多；兩棵枝條下垂特型樹和一棵樹齡超過七十年大樹，像一把大傘扣在花園上方。

花園一年四季都有美景。春天萬物甦醒，先葉花櫻花、杜鵑花和叫不出名字的樹，它們盛開白花和紅花；小松鼠在花園裡追逐嬉耍，竄來竄去尋找食物，見到人就停下來，有人給牠食物，牠會一直在你周圍轉悠。

小麻雀經過嚴冬的洗禮，這時顯得格外活躍，在花園裡飛不過尺，蹦不過寸，嘰嘰喳喳叫個不停，花園鳥語花香，給老人添了無限快樂。

五月初，月季開始綻放，朵朵鮮豔紅花讓人陶醉，特別是春雨過後，花潔淨得讓人情不自禁去親近她，老人有的賞花，有的拍照。在微風吹動下，月季頻頻向賞花者招手，使人流連忘返。

夏天，園內金邊黃楊、紫薇樹等開始開花。金邊黃楊的花呈綠白色，陽光下的它，會反射出一絲絲金光。它的花和果實都很細小，老人在賞花時常彎下腰，仔細瞅，好像在找丟失的東西一樣。紫薇樹枝條茂密下垂，開白、紅、粉紅色花，花期特別長，老人賞花時，還會用手掰開花瓣研究一番。月季好幾個月都在開花，不過春末和中秋時節，月季開的花最多又最鮮豔。

夏季，花園是公寓老人乘涼的好地方，三條長凳坐滿了人，乘涼、嘮嗑、賞花，聽著鳴叫不停的蟬聲，看著飛來飛去的螢火蟲，直到晚上十多點才陸續散去。有一位老人特別喜歡松鼠，我們稱他為「松鼠爸爸」。在花叢下乘涼的小松鼠一聽到松鼠爸爸吹口哨，就跑出來蹲在地上，兩隻眼睛像電燈泡，望著松鼠爸爸撒食物，多的時候來四、五隻，吃飽昂起頭，翹起前爪，擺擺尾巴，語意是「謝謝」後，又回去乘涼了。

秋天，特別是深秋，只有月季花和少量的花卉有花，此時老人欣賞的不是花而是葉。春天的葉，幾乎只有一個色「青」；而秋天的葉，紅黃青藍紫全有，最迷人的是楓葉；櫻花樹葉開始變黃、變紅、變枯，繼而凋謝，老人常為它嘆息，春天滿樹白花、紅花，讓人青睞，如今人們不瞧一眼。陽光穿過樹縫和葉隙洩在金邊黃楊上，金光燦爛；十大功勞、天南竹等仍葉青、紅果纍纍。

冬天，花園裡的花卉和樹大多是無葉，但在低溫 下，常常披掛霧凇，或在嚴寒、狂風、冰雪中不屈不撓；冬青、天南竹、十大功勞和金邊黃楊在陽光下油光發亮，期盼有人去領略它們不怕嚴冬的傲骨。

不管多冷，甚至大雪覆蓋，小松鼠為了生存，也要東跑西顛去覓食。大雪過後，灌木叢戴上白雪皚皚的帽子，喬木穿上白裝；呼嚎的寒風，使雪水變成冰，冰茬、冰刀、冰棍，在陽光下閃閃發光，尤其紫薇樹，冰凌幾尺長，陽光下晶瑩剔透，這幅美景也令人陶醉。很可惜，老人幾乎足不出戶，疏於欣賞。