隨外子受邀出席數學研討會，興沖沖地來到西班牙西北邊的世界文化古蹟保留地Santiago de Compostela（繁星指引的聖地雅各）；這城是和梵蒂岡、耶路撒冷並列為天主教三大朝聖重地。

古城以聖雅各大教堂為中心，屋舍街道全以大理石建構，每年有三百萬遊客及三十萬的朝聖者來參觀、朝拜耶穌十二門徒之一的聖雅各（St James）。

雄偉的大教堂以巴洛克和哥德式的大尖塔高聳屹立，雄偉無比；大小聖徒、天使 雕像呼之欲出。這是拄著登山杖，身上掛著貝殼、水壺，肩上扛著露營的大背包，從世界各地不遠千里、不畏辛勞的男女老少朝聖者最後的目的地。貝殼是這城的標誌，為人指引方向；水壺和拐杖則是他們的決心和毅力。

在旅館遇見了兩位來自灣區菲律賓裔的朝聖者，他們每天步行八個小時，花了五天走了一百四十公里，終於來到聖雅各大教堂。沿途他們為患了絕症的好友衷心禱告，雖然汗流浹背、腳底磨穿，卻欣然地完成了一生的願望。

我和與會的數學家們爬了一百五十級狹小的大理石階梯，氣喘吁吁終於來到了七、八層樓高的大教堂屋頂，小心翼翼踩著傾斜的屋瓦，頂著小雨和陣風，雖然舉步維艱，但放眼所見是紅瓦林立中的修道院、聖母堂，而莊嚴巨碩的鐘塔就在身旁。數百年前藝術家和工匠是如何敲琢石塊、雕塑 天使，把玫瑰造型的花窗、幾何圖樣的石柱在半空中堆砌成塔？除了讚嘆之外只有由衷敬佩。

西班牙籍的老數學家Paco表示，他們就像朝聖者一樣，為了專研數學這門嚴肅艱深的學科，努力攀爬以求進入高峰，除了要有不止息的熱情和腦力外，更要有耐得住孤單寂寞的意志力。數學家不可能發財，但是他們卻擁有內心無限的自由，只要一隻筆、一張紙就能詳細描述大自然的定律，不必被關在實驗室裡或是枯坐在電腦前面。

他接著說，看到世界各地的數學家齊聚一堂，體會自己並不是孤軍奮戰，大家就像朝聖者有著共同的目標，四海同心，所以能忘記一路走來的艱辛和挫敗。他的太太也是位數學家，兩人因數學而相戀，拋棄各自原先的家庭而結合，婚後居家大半時間是相互研討數學難題，還共同發表了不少的論文。據Paco說，在西班牙有許多女性數學家，且數學也受到很多年輕學子的熱愛。這真是有異於美國，大半學生一提起數學就如驚弓之鳥，退避三舍。

坐遊船觀看海豚追逐著白浪，船上都是說西班牙語的觀光 客，他們舉杯暢飲享受著陽光，隨著音樂響起，紛紛雀躍起舞。我當然也不落人後，加入他們的行列；或是配對跳西班牙鬥牛舞，或是男女勾肩搭背排成長龍揮手歡呼。下船後阿根廷的律師跑來稱讚我，他說我改變他對東方女人安靜害羞的的錯誤印象。我們因親近不同的人事物而更熱愛讚賞這世界，這次的聖地旅遊除了加深了我對朝聖者的認識外，也讓我對自己丈夫投注終身的數學，有更進一步的理解和尊敬。