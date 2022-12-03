外子對我說，這次到北加州 夢多西諾縣(Mendocino)，也許會有個大驚喜！「帶妳去看一個從未見過的地方。」我心想：不是山就是海或是花園，還有什麼稀奇古怪的地方可看？

首先映入眼簾的是一片藍天碧海，還有錯落其間的大、小礁石，及退潮後露出海面黑嚕嚕的海藻。走近一看，五彩海星和海葵散落在近灘，有人戲水、有人把玩五彩海星，還有成對的海鷗悠遊其間；而更多的人在撿東西。低頭一瞧，亮澄澄各色各樣的玻璃片呈現眼前，除了驚奇，腦中閃過大問號，哪裡來的這麼多亮麗的玻璃石？真是人生處處有驚喜。

玻璃海灘位於夢多西諾縣海邊布拉格堡，來到Elm St.和 Glass Beach Rd.交接處，停車後走向海灘即可抵達。從海灘上可以看到巨大的岩層、懸崖、沙灘及野花等等，那裡曾經是個垃圾場。

住在加州這麼多年，居然不知道那附近的布拉格堡有個玻璃海灘。原來在一九四九年時，當地居民把廢棄的汽車 、家具及許許多多瓶瓶罐罐的玻璃瓶及垃圾傾倒在此沙灘，直到一九六七年初，北岸水環境質量委員會意識到被汙染的嚴重性，才實施禁止在海灘傾倒垃圾並進行清理。

二十多年來日積月累傾倒在沙灘上的數噸垃圾，經過多年海浪的衝擊沖刷，玻璃碎片被磨得光滑又圓潤，五彩斑斕、晶瑩剔透的玻璃在陽光照射下閃閃發亮，蔚為奇觀，成為世界各地罕見的玻璃海灘。

多年來，絡繹不絕的遊客收集玻璃石帶回家，如今已失去原有獨特的風貌；雖然還可看到一些玻璃，但已經沒有最原始的美麗與壯觀，辜負了老天爺為大地留下的遺產，更驚嘆太平洋海水不斷的衝擊拍打把廢棄物變成寶，把瓶瓶罐罐的玻璃瓶化為美麗的神奇力量。

當耀眼的玻璃片滿坑滿谷時，遊客會當紀念品偷偷帶走，因為它不是自然產物，多撿一片帶回家，就永遠少一片，出於對沙灘的保護，後來被禁止了。曾經是一個熱門的旅遊景點，但疫情 之後恐怕已經蕭條無人問津。

再過二、三十年後，也許在沙灘上再也找不到一枚亮麗的玻璃片。人們往往因一時的貪念，想把喜愛的東西據為己有，致使一些美景因人為因素而消跡滅影，真是可惜，讓人唏噓不已。

觀賞玻璃海灘後，最大的反思是：希望我們能為下一代保有一片淨土與美好的景色而努力。