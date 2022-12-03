周末早上，我帶女兒走路到鄰居家上鋼琴課。上完課，秋光正好，我們在鋪滿落葉的人行道上玩了一下，拿手機 拍了好些照片才又往回走，要過馬路的時候，我們特別小心看有沒有車輛行駛過來。

這是一條社區小路，一般車輛都慢速行駛，我們看到兩輛車分別從南北過來，但是忽然都停在路中間不動，心下疑惑他們為何這麼禮貌地非等著我們先過馬路。正疑惑著，一條小狗汪汪地從馬路牙子跑到我們腳下來，然後竄著要往我們身上爬，親熱到讓我們措手不及；原來是這個小東西過馬路，讓兩名司機都在路中間停下來。兩名司機或許還以為這隻小狗是我們的寵物，興許還埋怨我們怎麼可以讓小狗在路中心亂跑呢！

小女兒對狗類一向是葉公好龍，說是很喜歡，但看到真正的狗，就拚命往大人背後躲。這隻小狗是馬爾他品種，體型更比一般同類微小，感覺不到十磅，因此完全沒有威脅的感覺，我還對著牠們拍了兩張照片。

女兒躲來躲去，小狗狗卻纏著她不放，我只好笑著拉了她的手，一邊掩護著她過馬路，一邊喊話小狗狗：「快回家去玩。」我想牠肯定是從附近的某一家跑出來的，脖子上還掛著短短的狗繩。小狗卻不聽話，一邊跟著我們走，一邊「汪汪」叫。

我不停「勸說」小狗狗回家去，女兒也有樣學樣，跟著我勸說「回家去呀，小狗狗！」小狗狗卻堅決要跟著我們，只是過了馬路，牠一時不知被路邊草坪上的什麼東西吸引，忽然這邊嗅嗅那邊聞聞，落後了我們幾步。眼見明勸不成，我們就決定暗渡陳倉，又正好是街角轉彎處，於是撒開腿飛跑起來。

不想還沒跑幾步，小狗狗也飛奔著跟上我們的腳步，追上我們就開始抬頭搖尾，一邊汪汪叫個不停，一邊拿無辜的小眼神盯著我們，似乎埋怨我們怎麼要把牠丟下不管。

我和女兒笑得樂不可支，又犯愁怎麼才能「擺脫」這隻惹人喜愛的小狗狗。我想了想，就跟女兒說：「牠肯定是附近哪個鄰居家的寵物。我們只能一家一家地去問問了。」女兒欣然同意，於是我們就往回走，準備一家一家敲門去碰碰運氣。小狗狗似乎也十分贊成我們的決定，乖順地跟著我們往回走。

沒想到剛走幾步，忽然隔著二、三十米的前方就有一個婦人急匆匆地從前院走出來，一邊開始焦急地呼喊：「比利！比利！你在哪裡？」腳下的小狗聽到這叫喚，忽然向前飛奔而去。我們明白那就是牠的主人和家了。

果然那婦人喜極而狂地抱起牠，一邊親一邊埋怨：「你去哪了？嚇死我了！」正說著，婦人的女兒也走出來，跟著母親一起又哭又笑，又說：「一定是因為搞裝修的人沒有關上柵欄門，比利才跑出去的。」看他們一家散而復聚，我們也就微笑著轉身往回走。婦人這時注意到我們，連聲說：「謝謝！謝謝！」

回到家，我先給太太看我拍到小狗在路上追女兒玩的照片，又說：「這是鋼琴老師剛送的小狗狗。」然後假裝對女兒道：「妳把小狗狗放在前廊了吧？先別放進家，讓媽媽考慮一下放在哪裡。」

太太本來就怕狗，今年已經被家裡的一隻荷蘭寵物兔搞得快樂但疲累，聽了這話，她先跳後叫：「已經帶回來了？你們怎麼可以不經我同意就帶回來？我不管，我不會再管另一隻寵物了。」

小女兒先繃不住，大笑起來：「媽媽，我們逗妳玩的，我們只是在路上碰到了一隻叫比利的小狗。不過牠真的很可愛，而且小狗狗怎麼會這麼喜歡我們呢？」太太這下如釋重負，笑道：「一定是妳爸爸太帥啦，妳自己太可愛，所以小狗狗才要跟著你們回家啦！」