我們爺孫兩家七口生日都在不同的月份，由於洋媳婦的關係，非常重視慶祝生日，孫子、孫女對生日的慶祝尤為興奮和期待，視為一年重要的日子；一年十二個月中，七個月都有人生日，不管是誰的生日都是個大日子，一定有生日晚餐慶祝和生日蛋糕。

最近輪到爺爺生日，在生日前幾天，正好是我和內子慣常探望孫子、孫女的時間。大孫子放學回家，見到爺爺和奶奶到訪，他從背包迫不及待拿出一個大信封，給坐在大廳的爺爺看，原來他接到通知，下學年度被推薦入讀「天才班」（Gifted and Talented Programs），這是不可多得的榮譽，他爸媽當然很高興，爺爺、奶奶也不例外。

不久，洋媳婦也下班回家。晚飯前媳婦對孫子、孫女說，「過幾天周末晚上，我們會為爺爺慶祝生日，你們 準備送爺爺什麼生日禮物？」小孫女搶說：「我們會給爺爺一個驚喜！」二孫子和孫女相對，似很有默契，大孫子則站一邊，微笑沒表態，這番飯前小對話，讓爺爺很窩心。

當晚回家後，接到大孫子一則簡訊，讓爺爺相當感動：「我節省爸媽給我的零用錢，現在已有一百六十元，我想買一份你喜歡的禮物，但不能超過一百六十。」孫子字裡行間相當認真實在；爺爺立即回覆：「多謝你的盛意，爺爺今天已收到最喜歡的禮物，就是你學校通知你獲選入天才班的信，而且這禮物來得很合時，因為今天正是爺爺的農曆生日。」「怎麼你有兩個生日？」「你是中國人，也有兩個生日。當爺爺過幾天的生日晚餐時，告訴你的農曆生日好嗎？」「好哇！」

幾天後，爺爺應邀出席兒子家裡舉行的生日晚餐，我和內子甫入門，三個孫子孫女跑來迎接，嚷著都想知道他們的農曆生日，爺爺拿著手機 在晚餐前，逐個告知他們個別的農曆生日，並說：「只有中國人才會有兩個生日；一個是國曆，另一個是農曆。」想不到今年我的生日晚餐，除了有唱生日歌外，「農曆生日」居然成為當晚令孫子、孫女最興奮的話題，增加我們七口當晚的氣氛。「我們都是中國人，有兩個生日！」孫子孫女異口同聲地說，看他們興奮的樣子，我相信他們畢生都會記得這個發現，如果因此令我們這混血孫輩認祖歸宗，未嘗不是一個有意義的收穫。