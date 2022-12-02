兩年前，我不知不覺的患上了「耳鳴」，一開始只是在夜晚睡覺時，右耳有間歇性的唰唰聲，時長時短，尤如窗外下著不大不小的急雨 ；我問老伴聽到聲音了沒有，她說：「哪裡有什麼聲音」？次日我到醫院接連看了耳鼻喉科和神經科，他們說，這種發於頭面部的聲音，也叫作「腦鳴」，別人是聽不到的，其病因可能是腦血管或聽覺神經的問題，也或是耳朵內部的問題，難以確診和治癒。

隨著時間推移，這聲音越來越大，持續時間也越來越長，不僅右耳鳴，左耳也不示弱；不僅晚上鳴，白天有時也鳴，折騰得我天天睡不好覺，焦慮、抑鬱接踵而至，苦悶異常。一天晚上，右耳正在高調長鳴之際，突然剎車，靜得讓人害怕，我極度恐慌，隨手摸到一旁的手機 ，開啟備忘錄，寫起了後事，內容大致是一切從簡，叫子孫們善待老伴等等內容。寫完後放下手機，拉拉被子蒙起頭來，結果一夜無眠，但平安無事，次日耳鳴照舊，且漸漸由間歇鳴變成持續鳴。

我又選了位經驗豐富的專家就診，他戴著頭鏡，看了一下我的耳道後說：「裡邊沒有什麼東西。」我說：「我主要是耳鳴厲害。」他說：「那就回家聽音樂去。」

我回家後並沒有按照他說的辦，因為我主觀認為聽音樂治「耳鳴」是不靠譜的，便自已查百度 找藥物。兩年來先後服用過「六味地黃丸」、「龍膽瀉肝丸」、「牛黃清心丸」等四、五種中成藥，均不對路，當然也沒有什麼療效。我也服用過神經科的藥物，同樣無效或收效甚微。再次求醫時，我選擇了神經科一位熟悉的專家，向她請教聽音樂到底靠不靠譜？她的回答是肯定的，但我固執不化的自信，仍是半信半疑。

日趨嚴重的耳鳴，使我的精神狀態幾乎到了崩潰邊緣。一天晚上已十點多了，我在極度心煩意亂的唰唰聲中，抱著試試看的心態，開啟了手機裡下載的程派名劇鎖麟囊；聽完一段之後，唰唰之聲嘎然而止。我來不及驚喜，先睡了五、六個鐘頭的好覺 ，這是患「耳鳴」以來第一次睡的囫圇覺。

這次嘗著聽京戲抑「耳鳴」的甜頭後，每天晚上只要唰唰聲開始騷擾，我便立刻開啟京劇 唱段，以程派幽咽婉轉、低迴曲折、若斷若續的美妙唱腔（類似輕音樂），抑制唰唰的噪音，使其休止或減弱，取得了很好的效果。

我很後悔沒有及時遵從醫囑，白白遭受了一年多的罪！聽音樂雖然不能治癒耳鳴，但確實能夠抑制它。