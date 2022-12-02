疫情 以前，每年我都會收到參加陪審員服務的通知，通常在報到的前一天下午打電話確認時，都會被免去參加的要求，只有一次要求我去法院報到，於是第二天早上我準時來到法院。

第一次到法院，通過安檢，按圖索驥來到一個大廳，在門口簽了名，就和大約兩、三百人一起在大廳等候。從早上九點等到十一點多，才聽到廣播裡播出一條很長的名單，這些人都可以離開了，剩下的人都要到法庭去。我沒有聽到自己的名字，就趕快在法院裡的咖啡 店買了些飲食填飽肚子，因為不知道什麼時候才能離開。

我排隊隨著人流進入一個法庭，大約兩百多人都坐下來聽法官講法庭規則。這是一位中年白人女法官，穿著法官長袍不怒自威，她說：「有特殊原因不能參加陪審團，可以離開。」當她列舉了這些特殊原因後，不斷有人到她面前說明情況，得到許可後離開。

直到沒有人再向法官請求離開，這時還剩下一百多人。法官開始介紹案情、原告、被告以及雙方的律師，並且開始了新一輪的甄選，就是向我們提問題，每個人都回答完同一個問題後，雙方的律師有權提出讓某個人離開；這樣每一個問題結束，都會離開幾個人。

從起初一個問題需要幾十人回答，通過一輪又一輪的問答，到最後只剩下十幾個人回答問題。這個過程花了好幾個小時，我真敬佩法官的盡職盡責，從頭到尾保持著法官的公正威嚴，把同一個問題問遍所有人，還要和律師溝通，有條不紊的進行甄選，沒有露出一絲的疲倦和不耐煩。

我坐在下面看都覺得累，巴不得律師趕快讓我離開，可惜沒人理解我的心情，就像被遺忘了似的，我一直坐到最後，成了十二個陪審員之一。這時已經快下午五點了，我們好像在法院整整上了一天班，所有選出來的陪審員被要求隔天早上九點來到法院開始工作。

第二天早上，我們準時到法庭旁邊的會議室等候參加庭審。這是一個房東和房客之間的民事糾紛案件，我們責任在身，非常小心翼翼，不敢隨意談論案情。正當我們等得焦急時，法官派人叫我們到法庭去。

當我們在法庭上坐下，只見法官一臉輕鬆地說：「告訴大家一個好消息，原告和被告今天早上和解，這個案件撤銷了。原告和被告都認為，與其讓毫不了解情況的局外人來裁定他們的命運，不如由他們自己來解決這個問題。」我聽了心裡一陣輕鬆，這正是我的感受。

當原告和被告的矛盾需要靠法院的判決來解決時，無論如何判都難以讓雙方都心悅誠服，更不要提庭審中的一地雞毛，讓雙方的隱私 和體面盡失；現在雙方通過溝通，互相理解，各自讓步，不僅解決了問題，還保護了自己的隱私和體面，是真正的雙贏。

不戰而屈人之兵，我第一次當陪審員，還沒有開始工作，就順利完成任務了。