我所屬教會，牧師以「出埃及記」講道做禮拜，不禁令我回憶起三十幾年前，一段「入埃及記」的特別時光。

那時未婚的我還在台灣上班，日以繼夜為公司電腦品牌打天下，常到世界各地出差。那次就帶著兩位工程師去埃及幫經銷商推廣新產品，公司電腦對經銷商而言，如下金蛋的雞，財源滾滾；我們似財神一樣，被熱情迎接，款待有加。

出了開羅機場 ，我坐在經銷商M的轎車裡，兩旁的街景不斷晃過眼簾，好奇地問：「那些招牌文字，好像是阿拉伯文？」M以濃濃口音微笑地回說：「我們是埃及人，但官方語言是阿拉伯文。」我聽了心想：「埃及是世界古文明之一，但已終斷了；中華文化悠久仍繼續傳承，深以為榮。」

產品發表會在大飯店舉行，當時電腦業以男性居多，客戶與我談完電腦，三不五時有人說：「妳很像我們的王后娜芙蒂蒂。」受寵若驚，王后娜芙蒂蒂是「美與權」的代名詞，即使是阿諛奉承，也不亦樂乎。埃及人大部分天生鬈髮；但許多女性把頭髮燙直，以符合美的標準，料想不到我的自然直髮，在此很吃香。

會後慶功宴搭船遊尼羅河，開香檳、享用埃及美食、觀賞肚皮舞表演，賓主皆歡。上岸後，M載我們去逛街、挑紀念品，再三囑咐：「一定要殺價，且從定價除以三之後，再談打幾折。逛完你們搭計程車回飯店，也一定要談好價錢後才上車，免得被坑了。」感謝M的指點，讓我們不至於當了冤大頭。

M將我們的工作行程排得很緊湊，但也貼心抽空帶我們四處遊覽。入埃及一定要看木乃伊，他就帶我們到埃及博物館 。我在大英博物館，第一次看到木乃伊，但首次在埃及看木乃伊，意義非凡，我正拿出相機，卻見館內斗大的字「禁止照相」，M半認真半開玩笑地說：「你塞小費給守衛，他就不會來喝止。」錢能使鬼推磨嗎？不得而知，因我不敢做賄賂之事。

入埃及也不能不看金字塔，M先帶我們去吉薩，親眼目睹雄偉的金字塔群、獅身人面像後，我已覺不虛此行了；M又安排我們騎駱駝，之後踏進吉薩大金字塔，其不僅是最大最高的金字塔，且是僅存的世界七大奇蹟。解說員說：「這是法老古夫為自己修建的陵墓，古代每位法老從登基之日起，即著手為自己建築陵墓，以求死後成為神，內部目前已知有三個墓室。」我聽後心想：「前陣子到墨西哥 城出差，經銷商也帶我去遊賞特奧蒂瓦坎的金字塔，但此金字塔是建來敬拜太陽與月亮神，不是國王的陵墓。」

隔天我們再趕最後一場，M載我們去看埃及第一座金字塔、最古老的左塞爾金字塔，又稱階梯金字塔，比古夫金字塔，約早建了七十年。我的入埃及記，在此畫下美好的句點。