海上絲路的終點。(圖片提供：孟悟)

提起義大利 的名城：的里雅斯特（Trieste），許多人兩眼茫然，它在哪兒啊？眾人知道的義大利名城不少，羅馬、威尼斯、米蘭、那不勒斯、龐貝，每個地名都是璀璨閃爍的寶石。Trieste是義大利藏起來的瑰寶，歐洲以外的人很少知道她的名字，要說她的歷史也算源遠流長，可以追溯到公元前的羅馬帝國時代。

Trieste城郊有剛挖出來的羅馬古城遺址，圓形大劇場保存完好，不需要門票；第一次世界大戰前，奧匈帝國還沒有崩潰，Trieste是奧匈帝國最重要的海港。千百年前的海上絲綢之路，中國的廣州是起點，Trieste是終點。歐洲人知道Trieste是地中海的咖啡 首都，其咖啡之香之濃郁，美名遠揚了百年，到了Trieste，一定要坐下來，好好品一杯咖啡。

許多華人對咖啡興趣不大，但對絲綢之路有種莫名的情結，不管是陸上還是海上，帶著一點弔古傷懷的追憶，如果要瞻仰海上絲綢之路的終點港口，那就去一趟Trieste吧。

Trieste是絕對的天然良港，琳瑯滿目的大船小船停泊在港灣，十多萬噸的郵輪悠閒地靠在碼頭，離市中心的廣場就兩步路。我去過五大洲幾十個城市的郵輪碼頭，碼頭離市中心至少十多分鐘的車程，由此可見Trieste的得天獨厚，水多深，港多闊。

我去Trieste的第一天，在市中心廣場看見海上的帆船，千艘萬艘，迎風破浪，好不壯觀。那市中心廣場被稱為歐洲最大的臨海廣場，經歷了千百年的風吹雨打。面朝大海，看千帆過盡，百舸爭流，會不會想起海上絲綢之路的那些商船，川流不息，船上載滿了綢緞、陶瓷、香料、藥材等等，從遙遠的東方來到羅馬帝國。

當地人告訴我們，這一周剛好是國際航海節，三千多艘帆船從巴塞隆納出發，在地中海上乘風破浪十天十夜，湧向終點港Trieste，難怪碼頭人山人海，載歌載舞，歡迎帆船歸來。今年的國際航海節，據說上了金氏世界紀錄，船最多、水手最多。Trieste真是一個神奇的海港，從前是海上絲綢之路的終點港，現在是國際航海節的目的港，這背後有多少迷人的故事，讓人撫今追昔。

行走在Trieste的大街小巷，這座優雅的城市不會讓你失望。如果你旅行時間有限，不用去博物館 ，整個城市就是座美輪美奐的露天博物館；那些撲面而來的建築宏大而精美，莊嚴而輝煌，一仰頭，一回首，台階之牆，穹頂之上，心動於那些精美的浮雕和細膩的彩繪。

我曾在山道的小街，走進一棟年久失修的老房子，牆面剝落了，但繁華能辨，兩壁裝飾是對稱的浮雕，靈動的女神和橄欖樹枝；淺藍色的窗戶，雖然滄桑斑駁，依然玲瓏有致，透過窗外的繁枝茂葉，能看見遠處的亞得里亞海；海上帆船點點，長空無際，俯仰之間千古悠悠，油然升起世事難料的嗟嘆：這世間有多少人知道海上絲綢之路的終點？