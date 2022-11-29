女兒的中文程度差強人意，兒子排行老二，聽、說能力遠遜於姊姊，原則上在家裡，我說中文，他們大都說英語和一些簡易的中文。女兒、兒子兩人在學習中文過程中有一個共同點，就是即使聽不懂，也絕對不發問，一切隨風而逝。

不過在他們兒時，我教他們的幾首兒歌，他們倒是記得，尤其是兒子，運用自如，把它當作追求女朋友的利器之一，居然百發百中。有一次家庭聚會，兒媳婦（當時是兒子的女朋友）隨興表演中文童謠：「三輪車，跑得快，上面坐個老太太……」，她的洋腔洋調逗得全家人歡樂異常。

他們婚後，也許兒媳婦覺得嫁給中國人了，該學習中國話。於是兒媳婦開始拜她老公為師，但她哪知道她老師的中文程度實在很不怎麼樣。

兒媳婦認真學習，某天，她告訴我她已經學會了三個中文字，我好奇地問她是哪三個字，她說「貓」，嗯，不錯，那另兩個呢？她說「大貓」、「小貓」，我憋著笑努力地誇獎了一番。不久兒媳婦又告訴我她又學會了三個字，我暗想，這回她的老師又能耍什麼花樣？兒媳婦笑臉迎人地說道：第一個字是「狗」，不等她再開口，我已經猜出第二、三個字是「大狗」、「小狗」。

那年老公和我要回台灣小住數周，兒子、兒媳婦決定和我們一起回去一個禮拜。這是兒媳婦第一次旅遊亞洲，開心興奮，卯足勁勤加學習中文。有一天她打電話給我，說她想學東、南、西、北這四個方向，但她的老師竟然一個也不會，我問她為什麼想學這四個字呢？她說在台灣人生地不熟，這四個方向的字可以幫助他們找路，中美文化不同，我心裡並不認同台灣當地人會用東南西北來指路，不過我仍然很熱心地教她如何唸這四個字，後來在台灣，她有沒有用上這四個字，我便不知道了。

婚後大孫子誕生，他倆對中文的想念轉嫁給他們的兒子，上網購買了很多漢語拼音的中文發音課本，兒子用他有限的中文努力說給他兒子聽，雖成效不佳，但誠意十足。

前幾天，他們一家四口來我家做客，兒子叫我那快三歲的大孫子唸說一首兒歌給我聽，他奶聲奶氣、口齒不清地說道：「三輪車，跑得快，上面坐個老太太，要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪？」看來，這首兒歌又要傳代了。