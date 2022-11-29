掐指算來，我移居美國已二十又三年。歲月悠悠，曾有不少異國風情讓我驚嘆。

剛來美國不久的一個星期天上午，孩子們嚷著要去農貿市場買吃的，為了見見新世面，我也跟著家人一起前往。那個農貿市場熱鬧非常，各類售貨攤你挨我擠，擺得一眼望不穿，購物者更是絡繹不絕，似比正經八百的食品超市更具活力。

孩子們急不可耐地走到一家賣麵包的攤位前，挑了幾種愛吃的麵包，可是當我們準備付款時，那位美國攤主卻連說：「no! no!」，問其原由，他很熱情地解釋：「我今天的營業額已滿，剩下的食物要全部送到慈善機構去，幫助那些需要它們的人。你們現在正需要，我就直接免費送給你們。」看著這情景，我十分納悶，世界上竟然還有這樣的地方，生意人自我限定掙錢額度，還要將多出的商品無償送人。

這件事太出乎我的意料，我心裡總疑惑地覺得它是某種特殊情況下的偶然。可是後來又有了另一次類似的奇遇，我這種少見多怪的猜測才完全消除。

那是一個周六，我與老友諶太太從超市購物回家，途經另一個農貿市場時想起要買些蟠桃，便走了過去。事有湊巧，剛走進停車場，就看見一位站在一輛皮卡旁的先生很友好地向我們打招呼，並指著車上的一筐筐蟠桃，問我們需不要需要？我們上前一看，啊，一個個又大又紅的蟠桃，正是我們想要的，連忙挑了十幾個。不料當我們付錢時，那位先生卻說：「不用付，這些水果是我收攤了要送去慈善機構的，先送給你們一些吧。」我倆又驚又喜，連連稱謝。我由此意識到，在美國，為慈善事業做奉獻的不光是億萬富豪，連小本經營的攤販都樂而為之。

還有比這更讓我難以想像的是，我的郵件失而復得。有一年，我的孫女從威斯康辛州 給我寄來生日禮物，並通過電話提醒我去公寓的服務台領取，可是我接連幾天去了四五次，服務員工都說沒有收到，直至我的生日已經過了也還是石沉大海，音信杳然，我估計那禮物業已丟失，也就不再抱什麽希望了。

然而十多天後出現奇蹟，我散步路過街對面的一家診所，不知怎麼就信步走進去瞧了瞧，結果在會客室裡的一張辦公桌旁發現了一個郵包，上面居然寫著我的名字，再走近端詳，原來是我孫女把收件人的地址寫錯了一個數字，以致郵遞員把它送到了這裡，我慶幸萬分，趕緊找診所主人說明情況，主人顯然也為我高興，毫不遲疑讓我把郵包拿回家。

這一天，我又久久心潮難平，不是因為無所事事的我，鬼使神差似的偏要去人家診所轉一圈，而是一份很珍貴的生日禮物在一個往來人潮並不很少的場合待了十多天，竟能安然無事，足見民風之淳樸。

我細想了一下，世界各國嚮往美國這片樂土的人不計其數，除了羨慕她的富而強，上述三件事折射出來的美好，應該也是原因之一。