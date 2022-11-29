我們夫妻倆原來在中國大陸只是個庶民，一九九三年，我們帶著十一歲的獨生兒子從閩南移居西雅圖 時，幾乎身無分文，只帶隨身行李，我們又不會英文，在美國要生存何其艱難。

白手起家，好在西雅圖有很多親友，他們幫我們租房，送來床、桌椅、沙發和鍋碗瓢盆，我們幾乎不缺任何用具。

二十九年過去，親友們送我們的東西幾乎都淘汰了，唯獨母親送我的一個電罐我還留著。電罐是熱水瓶的閩南話，這是一把加拿大出品、外殼是紅色塑料的七十五盎司電罐。

父母沒有英文基礎，古稀之年有幸在前輩親人的幫助下移民 美國；來到美國之後，為了辦國內子女的綠卡 ，多年風雨無阻堅持到社區學院讀ESL，一九九一年他們終於考上了公民，並以直系親屬申請我們移民，我們一家人才有幸在兩年之後來到美國。

看著這把電罐，我想著，有多少個西雅圖的不眠之夜，窗外下著淅淅瀝瀝的小雨，父母在燈下隨著雨聲的節奏，念念不忘地背著英文單詞。微有寒意的時候，母親就輕輕打開這把電罐裡的熱水，一杯給爸爸，一杯給自己，有多少杯熱水溫暖了他們的心田，都是從這把電罐流淌出來的。

雖然媽媽給我這電罐，我卻很少用，因為在美國用電爐和燃氣爐生火燒開水非常容易，何況家裡還有電熱水瓶，所以，這把電罐一直都躺平在櫥櫃裡。直到有一天我在清理櫥櫃的時候發現它，本來想扔掉，把它放到垃圾桶的那一刻，我想起這是母親的電罐，留下來，就能多留下一點對母親的想念。於是，我試著把它裝滿開水，才發現它的保暖功能比起新的電罐強多了，瓶裡的水兩天之後還是溫熱的。

這把電罐，常讓我回味在國內的日子，那時我們家的電罐大多是竹編和鐵製的外殼，而且都是比這個電罐容量大一倍，可能是由於技術的原因，那時沒有塑料外殼的熱水瓶。

兒時我是乒乓球迷，有時清晨起來要到學校打球，家裡還沒有做早飯。生火做早飯時，昨晚的煤爐熄滅了，怎麼辦？

那個年代沒有電爐，也沒有燃氣，我們燒火使用木材或者蜂窩煤，木材很緊缺，要在竈堂裡先交錯搭上細乾柴，讓細乾柴之間有足夠的空間，再把乾樹葉或者廢紙放在細乾柴的底部空隙裡，用火柴點燃，火燒旺了，還要及時添加乾柴。

用蜂窩煤也很麻煩，睡前要關爐門，關太緊可能明天早上火熄滅了，關太鬆的話，爐火白白燒到天明已經快燃盡了，要加上一個蜂窩煤，起碼半小時之後才能做飯。所以早上起來，如果爐火熄滅了，只能喝電罐裡的熱水，我就常常用電罐的水沖泡前一天晚上的剩飯，省去做早飯的時間。

今年九月底，我在家自測新冠陽性，低燒和頭暈，整日躺在床上，想喝熱水也不想走到十幾步遠的廚房，於是就把這把電罐放在我的床頭櫃，側身就可以打開電罐倒熱水。病中在床上看到這把電罐，回想為我們子女操勞一生的母親，心裡充滿著不盡的感恩。

也許是在天堂的母親為我的禱告，我感染兩三天之後就基本恢復正常。感謝在世的媽媽給我留下的這把電罐，感謝在天堂的媽媽永無止境的愛。