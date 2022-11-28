每逢先生生日，大兒子總是送上卡內基音樂會門票。兩年多前，我們欣賞了匈牙利布達佩斯節日樂團的德沃夏克作品音樂會，從那以後，由於疫情 ，我們不曾再踏入這音樂殿堂，直到今年秋天。

金秋十月，我們乘坐火車進城。當火車到達終點站時，我們驚喜地看到歷時三年，在原址上擴建的工程業已竣工，再現紐約這座昔日地標的榮光，特別是通往出囗的穹頂，繪製了航海時代陸地和海洋分布的圖案，站在那長長的電動扶梯上，真有一種通往宇宙之巔的感覺。一出車站，只見曼哈頓 車水馬龍，熱鬧非凡，我們穿行在熙熙攘攘的人潮中，朝著卡內基音樂廳 急急走去。

等候入場聆聽美國海軍陸戰隊軍樂團音樂會的聽眾已經排起了長龍。這個軍樂團成立於一七九八年，有「總統樂團」（The President's Own）之稱，是美國歷史最悠久的專業樂團之一；今年，樂團重啟中斷兩年的全美巡迴演出，來到了紐約。

音樂會在「英勇的第七號進行曲」中拉開序幕，作曲者是被尊為進行曲之王的約翰‧菲利普‧蘇薩。蘇薩二十六歲就被任命為美國海軍陸戰隊軍樂團團長，在五屆總統的任期內工作和服務，他的作品一直是激勵人心的美國音樂象徵。

上半場，樂團除了演奏軍樂外，還有格什溫、威廉姆斯等作曲家不同風格的作品，我們更有幸欣賞了幾位現代作曲家的作品首演。

下半場更精彩，隨著指揮家悠揚舒緩的手勢，「美麗的美利堅」似涓涓細流緩緩而淌。這是一首膾炙人口的樂曲，令聽眾沉浸在對鄉土的真摯熱愛之中；緊接著，樂團奏響蘇薩的名曲──星條旗永不落，這首樂曲亦稱美國國家進行曲，氣勢磅礴，聽眾和著樂聲鼓掌助興，如癡如狂。

終曲是美國各兵種進行曲聯奏，以向美國軍人致敬。當一陣陣戰鼓最後催響「海軍陸戰隊進行曲」時，台上樂手全都肅立演奏，台下聽眾隨之起立致敬，台上台下融為一體，慷慨激昂，氣勢恢宏，這一刻，音樂會達到了最高潮。

步出卡內基音樂廳，優美激昂的旋律還迴盪在曼哈頓絢爛的夜空，久久不絕。先生興奮之餘，電話告知兒子和媳婦我們分外享受這份生日禮物；「太好了，沒想到你們這麼喜歡。」兒子按捺不住滿心喜悅，「還有另一份遲到的生日祝福呢。」

原來，今年春天，當卡內基音樂廳剛剛宣布演出季將恢復到完整的演出排期時，兒子就預定了十一月中旬的柏林愛樂樂團音樂會的門票。兒子說，「這次相隔六年的美國之旅，樂團只到紐約、波士頓和芝加哥三個城市……」「樂團沒到華盛頓？」我急忙問，這太遺憾了，我為同是專業演奏員的兒子和媳婦感到惋惜。「這麼難得的機會哪能錯過呢」，媳婦說，「我們早就請了假，當天會趕到紐約，我們卡內基音樂廳見。」屆時，我們一家人共享聽覺盛宴，這生日禮物，何其美好。