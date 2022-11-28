碩士畢業後，第一份工作薪水微薄，為了辦綠卡 ，做得比同事多，錢領得比別人少，別人一年多就拿到，我拖了三年。

拿到綠卡後，跳槽到一個上千人的大公司，員工雖多，東方人面孔不到十個人，從台灣來的僅我一人。即便如此，我仍樂在其中，和同事們相處愉快，跟他們學了很多難得的美國經驗。再工作五年後，我終於存到了頭期款，來美十年後，總算可以買房子安居了。

太太一看房子就中意，因為前後院很大，還有個小庭院。她喜歡種花種菜，兩個孩子有地方玩耍，前屋主又蓋有木圍籬，很安全。同事聽我說起房子都恭喜我，一聽到院子很大，臉上都帶著說不出什麼意思的笑容，紛紛推薦我幾家店和型號，要我快快去買割草機。搬家是件大事，林林總總一堆事情，為什麼就要先買割草機呢？我雖然心有疑惑，仍在萬事妥當後，去買一台回來。

五月底搬進來，院子裡的草地如茵，甚是美麗。以前都是在電影 裡看到美國人的房子有個大草皮院子，現在我也有了，實在很高興。沒想到幾次下雨，又陽光燦爛，草長得特別快，但搬家實在有太多事要忙了，我並沒將割草放在心上，不料等我割草時才發現並沒有那麼簡單。第一次割草，我幾乎被割草機帶著走，控制不住力量，加上草太長，根本割不動，耗掉我整整周末兩天時間，累透了，前後院卻被我弄得東禿一塊西禿一塊。

同事聽說我的初次經驗，笑得合不攏嘴，後來才知道，被大草地誘惑的下場就是這樣，跟他們第一次買房子一樣，後悔也來不及了。

慘的是，春夏天割草似乎變成我周末的主要活動，當初看中了漂亮的草地，沒想到成為我往後的夢魘，想偷懶都不行，因為鄰居們都很勤快地割草，不能壞了社區的美觀。

夏天過了，以為不用割草，沒想到秋天更恐怖，前屋主前院種了兩棵大楓樹、一棵大橡樹；後院種了八棵楓樹、一棵大橡樹和六棵松樹。十月過後，樹葉變黃變橘變紅很漂亮，但是進入十一月後，葉子開始乾枯，風一吹就掉下來，幾次大風，葉子像颱風天一樣嘩啦啦掉下來，隔天一看，草地、走道和車道全被落葉鋪滿了。

於是開始掃落葉，又開始裝紙袋子，這一裝就是二十袋以上。排排立起來甚是可觀。經過多年的經驗，我慢慢摸索出一套掃落葉的模式：等落葉積到某種程度後，我把它們掃到一堆，然後用吸葉子的機器吸，這一掃一吸，實在折磨人，我常常從早上吸到傍晚才完工。

後來我不掃了，就把割草機拿出來割草，這樣葉子比較碎，收起來比較省紙袋。

這天天氣不錯，早上十點多就聽到外面熱鬧的聲音，我穿戴好，在車庫取出割草機，準備加入鄰居們的行列，整理院子裡的落葉。我看到對門新搬來的鄰居像我當年一樣，拿著耙葉鋤，一趟一趟掃院子的落葉，我看在眼裡，心裡想著他一定會掃到天黑。果不其然，我吃晚飯時看到他還在掃，而他門前已經排了二十多個紙袋子了。方法是從經驗慢慢摸索出來的，我相信過些年，他也會像我一樣用割草機收葉子。

割草忙，收落葉忙。忙歸忙，累歸累，卻是人生裡難得的經驗與回憶。