疫情 至今，漸漸習慣了混合型上班模式：每周有三天要去公司，其餘兩天可以在家。前陣子在家上班 時，在臥室的電腦桌前枯坐久了，就轉頭看窗外，不經意間，那棵大橡樹的樹尖上已經變出了紅葉和黃葉；風吹過，青黃相接紅綠互襯的樹葉們翩翩擺擺，彷彿在絮絮私語到底是夏裝還是秋裝的顏色更好看些。

細想起來，這可聲可色的一棵樹，在疫情期間帶給我無可比擬的撫慰。

我的臥室雖然不小，但還是極有限的空間，從一端走到另一端，不過是十幾步的距離，但這有限的空間裡有我喜歡的大窗戶，而窗外這棵引頸可視的橡樹，就是疫情這兩年多裡最常見、提醒我四季變化、晝夜變遷的一個朋友。

這棵樹不是最早通知春天到來的植物：往往要到了四月底乃至五月初，等春寒料峭裡萬木爭春的熱鬧勁兒過了，它才無比穩重又確定地告訴我們春天來了。一枝一枝的樹芽子爆出來，起初是嫩綠裡透著絨黃的小葉球，然後像初生的嬰兒張眼展眉，又像一隻孵出的小鳥伸翅踢腿，不過一兩周的工夫，就是一樹活潑的春綠。

這棵橡樹也會開花，不起眼的顆粒狀淡黃色花蕾一串串地如同流蘇垂下來，往往比新葉還要長，也可以像毛毛蟲一樣令太太害怕，或者讓我這種過敏患者見之色變。

好在這情形只持續一兩周，樹的葉子會變魔術一般，在這一兩周裡變長變寬、發綠發亮，飛快地宣布夏天的到來。這棵樹主幹筆直，不歪不斜，一年一年地益發壯實，長成約一個人的高度，旁逸斜出，縱橫交錯，夏日的驕陽下，如傘如冠，造就這條街上不多見的一片蔭涼；不僅各種小動物們喜歡它，鄰居們有時都搶著要把車暫停在這棵樹下。

到了秋天，滿樹葉子經歷紅到黃、到燦黃、再到棕黃的神奇演變，晴朗的日子裡，表現出油畫一般的特質，而樹下也常落滿一地橡果，吸引松鼠和小朋友的關注。大雪紛飛的冬天，這棵樹又常變身成為蒼茫天地裡的一幀炭黑素描，孤立而堅韌，不畏風寒的氣質讓躲在溫室中的我自愧不如。

我當然也不是這棵橡樹唯一的朋友，兩三隻松鼠常年把它當作嬉戲的樂園 ：牠們不僅在地上和枝上尋搶橡果，也會在主幹和粗枝上追逐，有時更在樹梢表演盪鞦韆的冒險遊戲，看得我兀自驚乍。小鳥們也喜歡到這棵橡樹家裡做客：有時是兩隻談戀愛的藍松鴉，有時是一隻不知是驕傲還是憤怒的北美紅雀，或是一群嘰嘰喳喳的麻雀。

去年初冬，樹葉落盡之際，忽然看見朝西的一根大樹枝上掛著一個橢長的灰色燈籠；再仔細一看，居然是一顆龐然蜂窩，想來是橡樹下那一叢每到九、十月就怒放的野菊花，吸引了不少蜜蜂來，而蜜蜂們就地取材，把蜂巢建在了幾尺之隔的橡樹枝幹上，倒是省了牠們通勤的辛苦。

這橡樹還有更令人稱奇的地方：去年初夏，丈母娘處理了一些低垂的枝幹，包括鋸斷一枝頗粗的分幹；想不到的是，被鋸的斷面居然滲出血紅的液汁，我們大惑不解，只能感嘆幾聲「樹猶如此」了。