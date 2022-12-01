我們有一個二十餘人的Line群，名為「半畝園」，群內不論世事，只談田園之苦樂。

春暖花開時就開始育苗，交換苗種，互通有無，交流經驗知識，好不熱鬧。我也興致勃勃地在小盆內播下種子，有苦瓜、絲瓜、黃瓜、秋葵、莧菜、紫豆、皇宮菜、地瓜葉、四季豆等等，不少種子來自園友，不少是首次試種，算是實驗吧。

今年第一次種紫豆，種子來自住在德州 的二姊，它是否能在我們較冷的地區成長？不嘗試怎麼會知道呢。種了五、六顆紫豆的種子，終於冒了兩個苗出來，長得足夠大之後，移到前院土地中，立了一根細竹竿供其攀爬。看它日漸欣欣向榮，沿著竹竿逐漸向上攀爬，不由得吶喊，生命呀，紫豆藤每天努力向上攀爬，人生也要奮進向上。

春天時，日日澆水，紛紛翠綠，滿園盡是芳華清新。苦瓜的出苗率似乎最大，我就將它們移植到園中的矮樹叢旁，讓它們順勢攀爬，可省去我搭架的工作；每年自動長出來的紫蘇、韭菜仍然自動自發、向上竄茂。

一天，欣賞窗外攀爬得比我還高的紫豆藤，感覺它突然色枯相萎了？生病了嗎？我立即走到園內仔細觀看，原來它的底層被啃斷腰斬，兩株紫豆藤就此夭折，在我眼前「香消玉殞」，真是無語問蒼天，這兇手肯定是野兔。我仔細檢查，牠們還吃了四季豆、地瓜葉。我將令人傷心的消息送到「半畝園」群內發洩一番，群友們皆有類似經驗，紛紛照出自家園內曾有的慘狀，有人回：「我的雞冠花尚未開花，也已遭殃。去年都沒事，是否今年的鹿較飢餓？」更多的是分享自救、補牢措施，例如鐵絲網、狐狸尿等等，我也立即移植某些脆弱的苗到後陽台上的盆內，無法移植者，只有盡量加護固根措施。

隨著春去夏至、夏盡秋收，群友們不時交流施肥的心得、除蟲的小撇步，陽光水分的重要性，當然，也分享開花結果的喜悅。有一園友將大豐收擺置成藝術創作，名為新鮮蔬果的藝術，真是創意十足；還有每日一猜，猜猜園中的珍奇異 果，還有網上聚會的田園知識分享；偶爾的周末健行，農場踏青學習。也有新進的園友直陳：「我種了就不太管，欣賞重於採摘，但非常敬佩您們的學習精神及慷慨分享。」

我園內的紫蘇、韭菜仍然像往年一樣，天天可採收。我今年第一次種的苦瓜更是後勁十足，爬布前院中的一角落，莖鬚繚繞，葉苞撫抱，黃花綠瓜，引領風騷，成果堪稱豐碩。我懶惰，讓這苦瓜爬在樹叢上，樹叢的正面，我可以仔細翻葉察看到幼瓜、小瓜、大瓜，標誌位置，觀察其成長，樹叢的背面我就鑽不進去了，更是難以看到，常常等它們變黃了、爆裂了我才知曉，真是可惜。那紅色的籽都掉落到了土壤裡，預計明年苦瓜會自動冒出吧？

那黃色老去的苦瓜可以吃嗎？「當然可以吃呀，它裡裡外外都可以吃。黃色苦瓜加蜂蜜、冰塊，打成冰沙，可是避暑盛飲」，群友覆以好消息，令人振奮。苦瓜味清甘新，具清熱、解毒、利尿等功效，苦瓜的各式吃法：涼拌、釀肉、與鹹蛋小炒、與小魚干配對、與大排骨共湯，在在為這夏秋的餐桌製造變化與驚喜。

碧雲天，黃葉地，正值秋色滿園，園內蒔翠豐涼。感謝「半畝園」內的交流互助，群友們都經歷了播種的勞動、收穫的喜悅，疫情 中自有小確幸與大豐收。