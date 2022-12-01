生活在美國基本要項，衣、食、住、行缺一不可，其中住房子對於每一個家庭而言，各有一定的標準，從只要求遮風避雨到豪門巨室各有不同。

一九七八年來到芝加哥 ，一家四口只有我一份工程師收入，費了九牛二虎之力買到一幢小平房，可憐客廳裡連沙發椅都買不起，經過幾年省吃儉用後，總算將居家用品一樣樣慢慢湊齊全，目光轉向房後的小庭園。

芝加哥一般住家的草地分界線沒有圍牆，割草時，左右鄰居互相多剪一呎二呎是很普通的事，反正放眼望過去，每家每戶的後院種什麼花、草地保護的好壞都能很清楚看到，因此少有雜草像發瘋一樣亂長的現象。

度過六年的寒冷冬天，我們終於遷居陽光普照的洛杉磯，工程師的求職過程還算順利，正規的公司付搬家費及兩周的旅館住宿，是為了聘請外州新員工找住房的美意。早來的大姨子幫助找公司附近的住房，大門正面朝街道方便汽車進出，其餘三面多為磚或木牆六呎高，換句話說，後院是個私人隱密地段，與芝加哥完全不同。隔壁鄰居種上一長排達三十呎高的義大利 柏樹，使得從二樓房間也看不到百呎以外的庭園風景，基本隱私的確足夠，但我感覺居住在這種環境下時間久了之後，會有一種被關監牢的感覺。

退休 之前剛好有機會找到一個小鎮 ，屬於大都市一處山坡地區，每戶占地皆為一英畝，買到手是一塊生地，這正好我可以隨心所欲，想怎麼蓋就怎麼蓋，自己本身學工程用電腦畫圖是理所當然的事，市政府審查建築圖案花費一年多，找包商建造花費十個月才完工。庭院設計本來以為是輕而易舉的之事，沒想到也要畫一份設計圖繳送至市政府審查，最重要的是，不能與附近鄰居觀感相差太遠。找到一家專業公司，特別說明我不要磚牆做為與鄰居的分界，一定要自然的植物，但又不能占地太寬，這位專業工程師馬上說到可以用義大利柏樹及空洞的鐵絲網，後者可用做柏樹還太矮時的補足。

我上網了解何謂義大利柏樹，此種柏樹算是針葉樹，一年四季皆為藍綠色，雖然稱為針葉但沒有亂七八糟的刺，密集但柔軟都朝向一個方向，不會因為針而刺入衣服或手掌。數千年前原生長地在歐州，移植來美國後也非常適合亞熱帶氣侯地區，只要緯度對的話，不論是乾旱或濕潤的氣候皆可生存，只是生長速度快慢而己，最佳條件下每年可長高三呎，最高可到達三十呎，而樹的直徑只有三呎，所以別號又稱為鉛筆松。

高大挺拔的柏樹除去冬天不掉葉子外，耐旱性及不需修剪更是特殊的優點，通常用在長車道兩側，圍牆或庭院景觀。

規畫庭院的時後，我在前院近馬路界線種有四十棵二呎高的小樹，後院與鄰居交界種二十棵，樹與樹之間相距三呎，當時一加侖小盆才五塊大洋；十年後已長到十五呎高，如今二十年過後，這兩排小樹已經長高到二十五呎左右，成為兩排高大整潔、終年常綠的自然圍牆，看起來舒服極了。