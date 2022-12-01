我們曾有過一戶鄰居是終年都住在車上的。

在美國、加拿大 住在車子裡並不是罕見之事，只是真沒想到住車子的鄰居就真的出現在離我家才兩百公尺之距的樹林邊。

買房時，兒子清楚記得介紹人說，我們買的將是一棟沒有鄰居的房子，這正合喜歡清靜的我們。克服一切困難之後將房子買到了手，是一棟三面環繞樹林，一面臨著小河的老式農莊木屋，小河對岸幾百公尺方有零星一兩戶人家，唯一一條通往我們家的河岸小路路口住著人，和我們距離兩三百公尺以上，中間隔著一座我們所擁有的松樹林，松林採密植方式，共植有數千棵一共五個種類的北美松、柏類植物，裡頭密不見天。過了松林，離我家木屋也還有寬敞的草坪和庭院，與鄰居完全互不打擾，頂多只是散步或開車路過打聲招呼，因此的確可以稱之為沒有鄰居的房子。

住久慢慢熟了，才知道這鄰居並非一戶人家居住，雖然只有一棟主屋，旁邊庭院零散停有幾輛旅行拖車，小的是小型載貨之車，大的是旅行拖車，其中一輛居然還住著另一戶人。我首次遇到終年住在車上的人，覺得這車上芳鄰行事低調極了，我們路過匆匆，一直無緣碰面，偶爾見到是露營車旁拉了繩子，晾著衣物，或是車旁擺了椅子，似是小坐曬曬太陽吧。

當兒子和路口鄰居比較熟了，偶爾會送了剛烤好的麵包過去「睦鄰」一番，鄰人非常友善，喜歡重機，也喜歡玩船，難怪門前小河架有堅固的碼頭。

鄰人主動說了車上住戶的事，說是他有一位親戚因為某些需要，目前暫借他的露營車居住。這一說才解開了我們對露營車的好奇心，但基於隱私 ，我們還是未便探問他的親戚是一個人住？還是夫妻來同住？或是另有家人同住？何以以車為家？謎終究還是謎。

我妻常說，人和土地、房子都存在著一種緣分，有緣便居住下來，緣盡則結束，幾年之後，我們把這棟「沒有鄰居的房子」賣了，一直到遷離，和路口人家揮手道別，我竟然始終未曾見過住在他們家的這位車上的鄰居。