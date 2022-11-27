一天和朋友們在喝咖啡 聊天時，話題轉到大家打工時的經歷，其中黛比和外子兩人的故事都叫大家驚訝好笑兼而有之。

黛比在加大戴維斯分校時，找到一份寵物美容店當美容師的工作。一天，一位常客帶她心愛的寵物貴婦狗來美容，美容師要為牠洗澡修剪毛髮，包括替牠梳小馬尾繫絲帶。於是黛比一一做該做的事，最後綁上絲帶，就在這時候，小狗突然倒下一動不動，死了？這突然的變化把黛比嚇壞了，趕緊把她的上司叫來，有人提議給牠急救吹氣，一陣忙亂後知道回天乏術，只好作罷。

遑恐不安、神經繃緊的黛比，雖然上司安慰她別緊張，但狗主人回來後，黛比還是要告知她這個不幸事件，狗主會震驚追究或傷痛憤怒交加？她難以猜測想像。

等到狗主女士回來時，黛比忐忑不安地告訴她寵物一直都正常，沒想到最後做完時，就忽然倒下不動，死了。黛比等著強烈反應，但意想不到，這位女狗主竟然一點都沒有責怪黛比，還說她理解小寵物年歲已高，是無可避免的自然定命，雖然心疼不捨，但牠能沒有遭受痛苦，清潔漂亮而去，也沒有什麼大遺憾。

雖然狗主溫和慈祥不找麻煩，但經過這次震驚，黛比從此便再也不做寵物美容師了。

外子課餘的第一份工作，是在舊金山 一家小餐館幫忙招呼客人。一天早上，有老熟客前來早餐，點了一杯梅子汁，他走到冰櫃前，看到有半罐黑色的梅子汁，便倒了一杯拿給客人。

過了一會，只見老闆和客人大笑，叫他過去，問他拿給客人什麼？「梅子汁呀！」「什麼梅子汁？」老闆笑著說：「昨晚冰櫃生鏽的老水管漏水，我順手拿了空梅子罐去接水，你竟然倒給客人，幸虧他是老熟客，不責怪你，只當笑話。」他趕快向客人道歉，客人笑著說：「沒關係，你學生嘛，以後小心一點就是了。」

幸好我們社會上還有很多好心仁慈的人，像寵物狗主和餐館老客戶，他們待人寬容，使年輕人心安和感謝，可以將寬容仁慈的精神傳承下去。