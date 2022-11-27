我的鐵人兒子雖然決定明年遠赴挪威，參加更進階的三鐵比賽，但因為每年報名人數超過五千，他們僅容三百人參賽，故採抽籤制，儘管八字還沒一撇，為了熟悉挪威的低水溫，十月下旬兒子租了康州中部Candlewood Lake的湖濱小屋，帶著妻女和我們姊妹倆同往。

一九二六年，康州一家光電公司為了發電，買下原是農田的落磯河谷，蓋了七個水壩，耗時七個月，引進Housatonic的河水，蓋成這個康州最大的湖泊—Candlewood Lake，湖附近是很多紐約客的第二個家，居民和觀光 客可以在此游泳 、垂釣、划船、打高爾夫。

我們傍晚抵達，次日大清早起來看日出時，只見兒子穿著連身潛水泳衣，帶上各種配備，包括繫在腰背幫助游累時休息、也便於識別的橘色長方形氣球，先到湖邊測水溫，做好萬全準備，才縱身跳入水中。我用手機錄影，直到他消失在視線內。

都說冬天最怕突然降溫，身體來不及應變，想到溫度才四十幾度，我們都穿著冬天的厚外套，已經邁入中年的兒子卻自討苦吃，在冰冷的水裡游泳，萬一突然痙攣怎麼辦？我趕緊走到門口拍下門牌號碼，以便萬一需要求救時，可以告知地址。半小時後，好不容易見他平安歸來，只是七上八下的心才剛放下，又見他揹著電動水翼(Efoiling)去滑水了。還好，因為滑水風大，凍得他直打哆嗦，故而提早鳴金收兵，釋我懸念。

他稍事休息，補充些能量，便開車帶我們去採蘋果和賞楓葉；盡興而返後，再好整以暇地在夕陽餘暉下，坐在涼椅上，望著水波不興的湖水，就著他生起的篝火，烤小棉花糖球，共話家常。

我問兒子怎麼想到這個地方的？他說幾年前有朋友決定出售這裡的湖濱小屋前，曾邀三五好友來聚，他發現湖水平靜，便於練泳；附近可以徒步遠足，觀賞湖光山色，特別是在此深秋的賞楓時節，而且這裡的人都很友善。

大概是「仁者樂山，智者樂水」的關係，我們姊妹倆清晨在附近漫步，碰到溜狗或晨跑的居民都會主動問早道好，我見隔壁老鄰把花園整排紅花綠葉，風華正茂的的小雞冠花叢，一把把連根拔起，問其所以？他說下周他們就要去佛州 住半年，與其讓霜把他們全部凍死，不如先行清除。

後來跟兒子聊天始知，很多在大紐約地區長大的老美到佛州置產，每年只要居住超過半年，就可免繳佛州的州稅，避寒兼省稅，一舉兩得。聽老先生說，也愛水上活動的兒女都住附近，難怪他不捨得連根拔起，長年定居佛州，現在的老人雖然早就不冀望養兒防老，但老病得不良於行時，有兒女就近關照，總是好些。

十分感恩，此行收獲滿滿，欲語還休，卻道天涼好個秋。