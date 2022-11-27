是日，我在一家中國超市採購，罐頭乾貨、新鮮蔬果 、魚蝦以及豬牛肉等，把購物車堆得滿滿的。到了收銀櫃台，我把物品從購物車裡取出來放到櫃台上，等收銀員掃過價碼以後，我再把物品一樣樣塞入自備的購物袋內，擺回購物車裡。收拾完畢，我從皮包裡把信用卡 取出來遞給收銀員，他要我自己在刷卡機上刷卡。這是個年輕男孩，雖戴著口罩 ，眉眼間充滿青春，說不準有多大年紀，但是說話的聲音很有朝氣。

他把明細帳單遞給我，說：「妳有七十好幾了吧？動作倒是挺俐落的。」我愣了一下，說：「是的，我快要八十了。」接著，我問他：「我戴著口罩，你又說我的動作俐落，那你是怎麼看出來我的年齡呢？」他沒有說話，只見口罩上面那雙笑瞇瞇的眼睛。我又問：「你怎麼不說我是六十出頭呢？」他說：「妳看起來就是已經超出七十了啊。」我笑著說：「既便是你看出了我的年齡，你仍然可以把我的年紀說得年輕些，哄我開心啊！」他只是嘿嘿笑，仍然不說話。我笑著搖搖頭，離開了。

心想我自己都不覺得已經過了七十，我精神還抖擻著呢，真不知他是怎麼看出來的。但是相信他不知道有時候老人是喜歡被哄的。

三年前在我所屬的合唱團裡，有一位與我孩子年齡相仿的年輕人，他長得英俊瀟灑，勤於練唱，歌聲低沉優美。他對我這僅有的年長老人特別關切，每次見面總會說些「何姐姐好！」「何姐姐的氣色真好！」等問候語，但時常被另外一位團員抗議說：「你這孩子，怎麼叫我阿姨，卻稱她為姐姐呢？我比她還小很多呢。」「何姐姐的年紀不大，別瞎說。」他會笑著為我辯護。在團裡聚餐時，他會對我帶去的菜餚讚不絕口，說我的菜有濃濃的家鄉味道，他覺得特別親切。我明知他是在哄我開心，但還是被薰得陶陶然。

記得在十多年前，當我才進入耳順之年，唱歌、跳舞、爬山、遠足樣樣都來，自以為青春無限。有回我盛裝出門準備赴宴，在門口遇到一位鄰居牽著她的小女兒散步，小女孩才上幼稚園，做媽媽的說：「叫人啊！」小女孩低下頭去，小小聲說：「婆婆好。」媽媽趕緊更正說：「叫阿姨！」小女孩搖著媽媽的手，欲語還休，只是笑笑。

一語驚醒夢中人，原來無論我打扮得多時髦、多光鮮，在這小女孩的眼裡，我的模樣就是她婆婆的年紀。我知道她還小，還不懂哄我開心。

我自己是喜歡哄老人家開心的人，鎮上的老人中心 裡老年人超過八十、九十歲的比比皆是，只要是看上去比我年長的人，我都會主動跟他們打招呼，寒暄幾句。

其中有一位九十多歲的老人家，她獨自生活，洗衣煮飯、收拾房間、開車去超市購物等完全自理。在每月一次的聚餐見到她時，我都會趨向前去，輕輕地摟她一下，然後大聲地讚美她的髮型漂亮、氣色紅潤，喜歡她的指甲顏色等，並且會高聲問她：「請問貴庚？有八十歲了嗎？」她總是回答：「已經快一百歲了，妳在亂猜。」「我知道妳在哄我開心，但我喜歡。」她接著說。

她滿布深淺皺紋的乾癟瘦臉笑了開去，看得出來這話她愛聽。類似的對話每個月都會重覆一次，但說者不煩，聽者不厭。

所以，我認為「哄我開心」是單純地在談笑間，以言語帶給對方快樂，何樂不為。