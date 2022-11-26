上個月，我們全家驅車兩小時前往喬治亞州 的羅馬機場 ，觀看由美國空軍幾十個飛行團隊出演的航空展。五千英尺的高空中，各式戰鬥機敏捷如鷹隼，它們滑翔、翻轉、競速，呼嘯聲震耳欲聾，在一望無際的蔚藍色上，縱橫馳騁雪白的蹤跡。近在咫尺的低空中，直升機穩如磐石地定點懸浮，供全副武裝的士兵沿懸梯攀爬自如，做出高難度動作。

精彩的花式飛行和特技表演看得我瞠目結舌，連連拍手稱讚，本以為第一次觀看航空展的兒子鋼珠也會興奮，沒想到他坐立不安，表情沮喪，眼睛不看天，只看遠處角落的兒童遊樂區，因為那裡有充氣城堡、小火車，還有各種零食冷飲攤位。我決定不看表演了，帶他去遊樂區轉轉。

進了遊樂區，我們被《鯊魚寶寶》歡快的旋律籠罩，鼻子裡灌滿棉花糖的香甜。鋼珠判若兩人，脫了鞋，一頭栽進充氣城堡，和其他孩子們笑著叫著。他喜歡長長的滑梯，他不從上往下滑，非要從下往上爬，來回幾次，手腳並用，爬得大汗淋漓。我站在城堡外盯著他，心裡也跟他一起較勁，他讓我想起自己小時候逛商場，常常從下滾的電動扶梯底端逆行上爬的有趣往事。

最後，他終於爬不動了，依依不捨告別城堡，我領他到旁邊的小吃店，給他選了一大杯藍色刨冰，他吃得津津有味。我們走出遊樂區，坐在表演區外沿的草坪上，安靜地、遠遠地凝望表演的飛機，距離削弱了氣勢，它們居然給人一種鳥兒一樣翩翩起舞的感覺，別有一番情趣。

回家路上，我們問鋼珠今天開心嗎？他說：「特別開心！因為我玩了充氣城堡裡的滑梯，還吃了美味的刨冰。」至於這次活動的主旨，他倒是一個字也沒提。

想起以前有位朋友跟我抱怨，他帶全家飛到奧蘭多迪士尼 世界遊玩，旅行之前做足了攻略，後來發現五歲的兒子和三歲的女兒最喜歡兒童區的戲水噴泉，一玩就是一下午，打亂了他安排好、性價比超高的遊玩計畫。他鬱悶地說：「這和在家門口的公園玩有什麼區別嘛。」都說成年人的快樂很奢侈，其實年紀越大，我們越容易以花費的時間、金錢和精力來衡量快樂，這違背了快樂的初衷。什麼是快樂？看看孩子們纖塵不染的笑臉就知道了，快樂可以很簡單。