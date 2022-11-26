斯特雷薩（Stresa）是義大利 米蘭市郊大湖區（Largo Maggiore ) 邊上的千年古城，有一處接一處面湖而築的旅館 ，放眼望去，全是寬廣的花浦及翠綠的草坪，草坪銜接著湖畔大塊的青石板路，不遠處就是層疊起伏的阿爾卑斯山。

長久以來，這裡是歐洲人最愛的度假之處，也因為在地緣上的貼近，來者一向都以德國和瑞士人居多，像先生與我這樣的亞洲面孔，在這只有五千居民的小城，著實也不多見。

斯特雷薩那一條條曲折蜿蜒的古巷，也曾經是我們舊日裡多所流連的地方。當我又坐在樹蔭下同樣的小桌旁時，難掩內心的激動，我們身旁依然是一片花木扶疏，小桌上那似曾相識的格子布，尤其使我感到親切莫名。先生點了我們愛吃的義大利麵，和中間捲著甜瓜的醃肉，配上一盤酸中帶甜青色橄欖，再喝上幾口冰涼的氣泡水。當我們正享受這久違的滿足時，只見一位年輕人快步走來，以一口流利的英語對我們說，他的父親是這間小餐室的老闆，剛告訴他多年前曾看過我們在這裡用餐，所以特地要他先過來打聲招呼。

未久，老闆剛忙完了手邊事，就立刻小跑步來到我們桌邊，熱情問我們是否仍住在紐約？疫情影響嚴重嗎？這次來義大利會逗留得久一點嗎？我望著眼前這位充滿活力的老人，驚嘆他如此超乎想像的記憶力，同時更有感於他像對家人般親切的問候。臨離開時，老人堅持要塞給我一瓶紅酒，卻之不恭只好收下的結果，是當天晚上令我感動得徹夜難眠。

先生與我多年來經常在古巷中穿梭，也常會在一處不起眼的小咖啡 店歇腳；小店在一個僻靜巷弄的角落，店裡僅零散擺放著幾張桌椅，老闆總是一人張羅著生意，前後也得心應手，從來都不顯得過分忙碌。

看到我們緩緩走進店裡，他臉上先是微微一愣，隨即現出一抹靦腆的微笑，順手就端過兩杯我們常點的咖啡，同時不停以生硬的英語向我們問好；其實一心想問他好的應該是我們，在這漫長的疫情期間，我們時常掛念著他的生意，不知這小小咖啡店支撐得下去嗎？我們之間相互關懷的言語，已盡於彼此的眼神中傳遞，直到先生結完帳要離開時，我回頭仍看到老闆那一直朝我們揮手的身影。

走回旅館後，先生從背包裡取出一長盒斯特雷薩特產的餅乾，說這是剛才咖啡店的老闆執意要送我的；先生知道我難免又會激動，所以特地等回到旅館後才拿出來。我的眼眶頓時濕潤了起來，知道世間交淺亦會有真情。

先生與我幾次往返斯特雷薩的途中，常路過一處高牆圍起的深宅大院，我們總以為那是一座富人家的宅第，此行無意間經當地居民指點，才知道那是一處開放的圖書館兼博物館。選了一個神清氣爽的大清早，我們終於步入了那座看似陌生的大宅門。

當我們正專注於宅內那厚重的陳設時，不知何時眼前出現了一位儒雅的男子，他自我介紹是這裡的資深研究員，負責與國際間各大學的合作事宜 ，而此刻正巧有空，是否樂意由他做一次導覽服務？

這座古宅始建於西元一七七一年，最初是白衣大主教的居所，陸續亦接待過許多歐洲的皇室；如今增添了許多現代化設備，昔日的房間也仍保留給來訪學者，提供免費住宿。隨著他一個多小時的詳細解說，先生與我猶如步入了時光隧道，老宅的深邃令人發思古之幽情，而那位自告奮勇的解說者，更令我們由衷感佩他的熱心。

我把在這裡收到的友情小心翼翼收入了自己的行囊，只希望下次再來不需又隔經年。

米蘭將是先生與我的下一站，我已經知道自己的提箱不夠大，裝不下義大利這濃濃的人情味。