又是大學美式足球 賽如火如荼的季節了。猶記得我初來美就學的第一個秋天，和同宿舍的兩個英國 同學一起去看學校足球賽，他們都穿得蠻正式的，好像是去參加一個典禮或上教堂似的，於是我也入境隨俗，穿戴整齊。

才到場邊，就聽到裡面鑼鼓喧天，四周來的美國學生也都穿得光鮮，但後來就變成都穿學校代表色的衣服了，而足球場和四周圍成缽狀的看台之高大，更是我前所未見。坐到看台上後，就連我這視力良好的人都覺得要有個望遠鏡才行，至於後來球賽怎麼開始、怎麼結束的，勝負如何則茫無所知。

首先覺得不對的是「球」，分明是橄欖球，而且抱著跑，這哪是足球，有點像我們知道的橄欖球賽，但球員衣著配備、計分、打法又全不一樣，整場看來是只見兩隊人排好，又擠成一堆的，重複了兩個多小時；看觀眾反應的高潮起伏，倒是比較有趣，更有趣的是那從未見過的金髮女孩啦啦隊，她們漂亮活潑，跳躍曼妙的表演，和半場時的鼓號樂隊，邊奏樂邊走出複雜的隊形變化，都非常精采，所以在歸途中，別人對勝負講得口沫橫飛，我只覺得啦啦隊比較有看頭。

後來弄懂了規則，看出了些興味，也逐漸注意母校在大學足球排名的變化，而能和老美同學有些榮辱與共的感覺。我邀請從台灣來的同學去看足球，會先講清規則，以免發生像我初次的經驗。看足球逐漸也不只是純看球賽，因賽時早晚而異，賽前或賽後會互相邀約，如和老美同學，則常會有啤酒聚會，和老中同學則會聚餐等，成為一種交誼活動，因此更為有趣。

在美國，不懂足球很難融入他們的社交圈，秋季只要一談足球，他們勁就來了，互動馬上熱絡起來，尤其是南方，很多人把足球看得像命似的，足球教練薪水比校長多好幾倍是很普通的事。

教書後就沒去現場看球賽了，別的教授去現場看球賽的也寥寥無幾，好像足球是學生時代的事，過了那個人生階段，就只是電視上看看。社會有一些看職業隊賽的終身球迷，他們不去現場時，就整日守住電視機只顧看球，家裡什麼事都不管，好像連太太都忘了，以至太太抱怨像寡婦，而有了「足球寡婦」這一詞。

我家電視是逢母校球賽會看，主因是老伴對母校效忠，一定捧場。我既是校友，她看，我當然陪看，能和她有說有笑共同看球，對我而言是難得的快樂，因為她通常很少會花時間看球。

我看球賽，一部分是喜歡看那秋天燦亮的陽光、綠草地、五彩繽紛的旗幟，看台上和賽場上年輕人，渾然一體充滿活力的熱情氣氛。教書時，星期六下午抽空看場球賽，是一種自我放鬆和紓壓；退休 後則是再感受一下那種氣氛，對我目前靜如止水的生活來說是一種回味，也是一種調劑。

回想我看美式足球，從初來美入學時的茫無所知，經學習了解，到真能參與欣賞和投入，也算經歷了一段社會化的過程；退休後又逐漸淡出，現在是以一種局外人的心情偶爾輕鬆欣賞，倒也好像有點類似人生歷程的味道。