舊金山 金門公園今年度過一百五十二歲生日。兩年前，當它一百五十歲生日時，正值疫情 最猖狂之際，儘管街頭懸起標誌旗幟，公車站亭有看板醒目大字告示，路椅也漆上了藍黃綠代表色的園區塊狀地圖，都在提醒大眾它正在過大生日，只是當時疫情之故而缺少歡樂動靜；如今疫情已遠，它的蓬勃生氣全回來了。

我家和金門公園之間只隔著一條街，只要天候許可，幾乎每天都可以入園。雖然它沒有天然群山峻嶺環抱與磅礡山川流水，但自有秀麗的氣蘊，加上人工完善的建設，是一座能滿足身心需要，既豐富又調節內外的好地方。

自沙地建起的金門公園，占地一千零十七英畝，橫跨五十三個街區，對占地六百平方公里的舊金山是大手筆，來自締造者的遠見和後代人的胸襟，沒有因為經濟開發利益而在上面蓋起商業建築。它的面積比中央公園還大百分之二十，是全世界最大的城市公園。

細數這些年，家人和友人領略過它那超大的樂活能量，像是運動（步行、健走、跑步、泛舟、騎車或騎馬、溜滑板或滑輪、各種球類——包括草地上保齡球）、娛樂、藝術、自然生態觀察和植物培育（垂釣、植物園 、大花房、植物圖書館）；科學智能（科學館）、文化品嘗（美術館、日本茶園、中式涼亭、歐式荷蘭風車和鬱金香花園），還有兒童遊樂場、各種生機餐飲、教育、人文、休閒、公益及社會活動。家人常打趣說，全方位的大園內就少一座動物園。

這麼多舒暢自娛選項，其實不論做什麼，都讓人放鬆或專注。像我們最常跑步或走路，覺得汗水逐漸流出，彷彿心裡也放下些什麼，輕鬆多了；觀看展覽或公共藝術或到進修沙龍欣賞朋友的作品，都能在當下全神貫注欣賞、感悟。公園提供的場地或活動，可以讓我們培養定力。

在金門公園裡還能看到社會的脈動和變化。兩年前紀念立園一百五十周年時，在它正對嬉皮區大門旁的小徑上，別出心裁以樹木年輪圖案記載大事記，粉彩的年輪從一枚大姆指開始，到今日四十英寸為止，共十二片。

其中五十五年前的嬉皮運動，那個愛的夏天，園方沒有驅趕，而是容許超過三萬名群眾，聚集或紥營住宿園內，被認為是成就了近代最為轟轟烈烈反戰反媚俗運動的場地。

前幾年，園方允許舉辦大麻節，曾因疫情而停辦，今年春天又恢復舉行。在活動中可以公然吞雲吐霧，社會對此一直爭議甚大，華人社區反對聲尤高，但公園當局不為所動，應是認為開放又包容性大，也是公園的號召力之一吧。

公園的美好除了觀賞，更在於實地享受。人聲幾稀時，不缺水聲，公園的多座小湖清澈，魚群清晰可見，釣者往往把上鉤魚放生。

一次，聽見有個小男孩問媽媽，那人為什麼把魚放回去？媽媽說，「他已經享受到釣魚的樂趣，並不一定要占為已有，等你長大了，就會明白。」

園內時有鳥聲，替草地上野餐的人們添伴助興。近年公園開始舉辦「鮮花鋼琴」活動，每年安排某個周末一連三天，在樹下花旁不同角落或亭台放置多架鋼琴，任何人都可以演奏，也見有小提琴群組與鋼琴合奏，家人也曾去自彈自唱參與全民同樂，無論水準如何，眾人都給予掌聲。

經常見到一個足球場大小的草地及看台上，只有一個人在打坐或閲讀，這座戶外自然大書房同時提供了精神和空間的富足，增加了公園生活的幸福感。

親友們來舊金山旅遊時，我們總是建議不妨先到金門公園參觀或遊玩，一天半天都不夠。

步行之餘，最好租車盡興遊園，因為它實在太大，又有太多值得品味之處了。