走訪黃燦燦的銀杏林。(圖片提供：黃彥琳)

銀杏，向來被認為是植物界的「活化石」，因其遺留下來的樹葉化石，可以追溯到一億多年前的侏羅紀時代。

去年秋天，無意間聽說離家約一小時車程的地方有一片美麗的銀杏林，令我十分心動，當即驅車前往一探。可惜去晚了，沒看到金黃色的樹林，反倒見到了「滿地翻黃銀杏葉」，一地黃澄澄的銀杏落葉，鋪成一片絕美的黃色地毯。

今年秋天抓準時間，和外子在十月中終於趕上了如夢似幻的銀杏林「換妝」時機——它們褪下綠油油的葉綠素，換上了金燦燦的秋色，美得叫人著迷。

那片銀杏林位在維吉尼亞州 的布蘭迪實驗農場（The Blandy Experimental Farm）。大約在一九三○到一九四○年間，實驗農場的第一任主任Orland W. White博士從維吉尼亞大學（UVA）引進種子，種在這片三英畝的土地上；如今園子裡有三百多株銀杏，號稱是全美公共土地上最大的銀杏林。

走訪銀杏林的路上會經過一個具有兩、三百年歷史的小鎮——米德爾堡（Middleburg），這個小鎮非常古樸雅緻，並擁有各式美食，如泰國菜、日本料理、海鮮餐廳、美國料理、花園餐廳、咖啡 館等，還有古董店、二手店林立其間。我們決定早上出發，半途到這老鎮散步、用餐，吃過中飯後，下午兩點多到達實驗農場。

在停車場停好車後，順著路標往前走約二十分鐘，果然空氣中開始飄著一股「腐臭味」，那是銀杏的白果散發出來的特有味道。

走進銀杏林，馬上被那一片金燦燦、黃澄澄的美景驚呆了，那種透亮的黃，令人心情愉悅，從未見過如此壯觀的黃樹林，果然數大就是美。

有人帶著孩子在樹下探索樹葉與果子；有人索性躺在樹下，享受片刻悠閒又夢幻的秋黃；更多人帶著手機 與專業照相機，到處轉悠，唯恐漏掉任何美麗的鏡頭。

回家後，那片輝煌的艷黃，一直盤踞腦海久久不散，令人回味。