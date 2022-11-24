每年快到感恩節的時候，辦公室都會組織食物捐贈的活動，幫助生活困難的人們度過一個溫暖而飽足的節日。今年，當老闆問我是否願意負責這個工作時，不禁令我想起從前和兒子一起參加童子軍食物捐贈活動的愉快經歷，於是欣然地接受了這個工作。

當兒子還是一個小童子軍時，我們每年感恩節前夕，都會到社區的各家各戶分發食物袋子，袋子上印著食物捐贈的消息，告訴人們把捐贈的食物準備好，下個周六我們來取。到了收集食物的這天，我們走過家家戶戶，一看到門口有準備好的食物，就蒐集起來匯集到一輛卡車上，最後由一位童子軍家長開車送到食物銀行。看到滿滿一卡車的食物，不知道讓多少人家度過一個快樂的節日，我們都歡喜不已。

萊思麗負責另一個辦公室的食物捐贈活動，她認為大家都打了疫苗 ，疫情 的威脅不再那麼嚴重，就打算組織一個團隊去食物銀行做志工。

感恩節前一個星期六下午，我如約來到阿拉米達縣的食物銀行，出示新冠疫苗紀錄後簽到，然後坐在大廳和其他志工一起等候。除了我們兩個辦公室的志工，還有很多人來自不同地方，總共大約六、七十人。我們先經過簡單的培訓，了解阿拉米達縣食物銀行的歷史和以及工作中的注意事項。今天的工作是把童子軍收集的食物進行篩檢，去除一些破損嚴重或者已經開封的食物、檢查食物是否過期、淘汰包裝上沒有英文營養成分說明的食物，然後把合格的食物裝入一個個的紙箱裡。

接著我們洗手開始工作，在十個堆滿食物的大箱子前，對每一個食物進行檢查，把合格的食物放在一個手推車的上面，不合格的食物放在車的下層。當車上的食物堆滿了，我們就推著車把食物分門別類地送到不同的桌前，合格的食物會被放進一個個紙箱子裡，所有裝滿食物的箱子會被送到分布在阿拉米達縣各地的食物銀行分行、教會、避難所以及各種慈善機構，由他們再分發給需要的人們。

每個志工都盡職盡責地做好自己的工作，本來我們擔心倉庫裡很冷，都穿了棉衣、戴了帽子，沒想到大家幹得熱火朝天，不僅不覺得冷，還開始冒汗。食物銀行的工作人員一直引導著我們，隨時解答我們的疑問，工作空檔還請我們到咖啡 屋休息十五分鐘，提供咖啡、熱巧克力、熱茶和零食。

我們邊喝咖啡邊開心地聊天，萊思麗談起從前參加女童子軍時曾經為食物捐贈服務的經歷，我也很高興終於了解童子軍把蒐集的食物送到食物銀行後，是經過怎樣一道又一道工序才被送給需要的人們，對「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」這句詩有了更加深刻的理解。

工作結束時，食物銀行的工作人員宣布，我們完成了一萬五千多磅食物的檢查和包裝，大家高興地忍不住歡呼起來！齊心協力為了同一個目標努力工作的那種熱忱，令我不僅深受感動，而且非常快樂，甚至覺得在工作中的所得遠遠超過了付出。