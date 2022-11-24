之前，適合的季節都會外出旅行，但由於受疫情影響，很長時間未能出遠門。臨近火雞節，在美國華盛頓DC的江先生，誠邀我們出席他大兒子的婚禮。

在酒店舉辦的婚宴，恰遇另一好友張先生同桌。在靠近西雅圖 唐人街的半面山坡社區，張先生曾是我的鄰里。幾年前，他考慮照顧長住華盛頓DC的父母，才由西雅圖搬回來。當年由我開車載張先生與妻兒去機場搭機，他兒子麥克仍牙牙學語。

張先生問我們在華盛頓DC想看什麽？在一旁的麥克天真地說：「麥克帶爸爸的朋友看白宮 ！」白宮，就是平時人們說的美國總統住的大院子。一圈兜兜轉轉的圍欄草坪內聳立一幢白色大房子，大小鳥來回紛飛或覓食，麥克喊道：「爸爸媽媽，有一隻大鳥。」

我抬頭望去，大院子草坪有一隻火雞慢悠悠走動，四邊起起落落眾多鳥兒。火雞猶如「雞立鳥群」，身形顯得愈加龐大，張先生笑笑說：「這不是鳥，牠有個名字叫火雞。」麥克目不轉睛注視火雞說：「姑丈用大鳥做出的火雞好味道，他還說，火雞節又叫感恩節。」

遊轉白宮以及其他景點，已近傍晚。張先生說，他大姊打電話邀我們去她住家，一行人走入張姊住屋後院子，麥克的姑丈湯先生正在烤火雞，香噴噴的味道撲面而來。

見到張姐客廳茶几放一堆中英文雜誌報紙，幾本封面印有湯先生下廚的圖片，原來湯先生在大院子附近的西式餐館做大廚，據說有不少大人物光顧那間西式餐館。

湯先生年輕時來自廣州，除了最拿手的中式美食，就是烤火雞，不知他在哪學的手藝？每年火雞節來臨，前來預訂火雞的單子應接不暇。湯先生與西式餐館有約在先，過春節、過中秋包括聖誕節、感恩節都得給他放假，必須與親人在一起，老闆唯有尊重湯先生決定。

湯先生扯了一隻火雞腿遞給麥克，他興高采烈跟著表哥表姊奔跑，忽然麥克站住了，想起什麽地問：「爸爸媽媽，過春節時，老爺爺、老奶奶說做人做事要學會感恩，與火雞節有關嗎？」

張先生沒有敷衍了事，他做動作、打手勢，大概意思說華人 社會過春節喜慶，西方人過火雞節熱鬧，各有各情趣、各有各特色。中西方風情習慣、民俗文化各有異同，華人在海外，都希望中西方文化融會貫通，各膚色人種講求平等，不可存在歧視，眾生相處和諧，幸福喜樂。

旁側的張太太也盡可能通俗易懂地解釋，說火雞節又叫感恩節，華人社會最愛講平安、說感恩，實際上說的感恩兩字與美國無關，也與宗教無關，有的只是幾千年來對感恩與平安的虔誠與祝福。學會感恩，祈求平安，是華人世界人們的最大心願，還有感恩之心之言，滴水之恩、湧泉以報的涵義。

麥克抱著童真童趣說：「爸爸媽媽，以後我們在姑媽姑丈這裡過火雞節，回到家與老爺爺老奶奶過春節。」張太太彎下腰，親親麥克的小臉說：「好哇，就按麥克說的做。」

這一說，引發了一陣歡聲笑語。