「今年火雞缺貨」，這消息夾雜在選舉的訊息中，很容易被忽略，但我注意到了。心中竊喜，不同大家搶火雞，終於有藉口打破傳統，過一個沒有火雞的感恩節了。

社區一群火雞，天天在綠草地大樹下徜徉，吃著草中蟲子，逍遙自在。牠們真是天之驕子，無憂無慮，永遠不會被送進廚房成為火雞大餐，牠們常大模大樣站在馬路正中央，豪華轎車也得畢恭畢敬停著等牠們蓮步輕移，十萬火急的事也不能衝過去，壓死一隻火雞，是要罰款的。

以前住台中時，媽媽曾養過一隻公火雞，可真是鶴立雞群，神氣無比，不時還仰天長嘯，迎來「吵死人」的謾罵聲。媽媽養牠有其目的，過年桌上用隻火雞來慶祝可是當時聽所未聞的奇事，「火雞可以吃嗎？」「這麼大的怪物如何處理？」我當然不知道火雞是何時魂歸離恨天，但院中少了會高歌的火雞，過年桌上多了幾大盆菜：火雞腿切塊紅燒、火雞胸肉切片清炒、一大鍋脖子翅膀煮成乳白色的湯，一家人大快朵頤，唇齒留香。那個年節，因媽媽的火雞餐，讓大家過得喜洋洋樂活活。

來美第一年，被請到一家美國人家過感恩節，坐在布置華麗的飯桌上，面前高高低低好幾個酒杯，空著肚子喝著紅酒。主人問東問西，我結結巴巴回答。心裡想，「不是請我吃火雞嗎？怎不見火雞影子呢？」

終於來了一盆生菜沙拉，勉強吞下從未吃過的生菜，女主人這才鄭重其事、隆重地從烤箱端出那巨無霸火雞，大家一陣歡呼，我也跟著歡呼，聲音中卻充滿驚訝，從未見過這樣肥大的火雞，白花花地祼裎相見，正想著「如何下筷呀？」耳邊就聽到女主人興奮地問：「Linda，妳要白肉還是黑肉？」第一次聽到黑肉，嚇了一跳，馬上的反應是，「白肉，謝謝。」一大塊白白的火雞肉就落在我盆中，灑了些醬汁。笨拙地切了一塊送入口中，才咬幾口，馬上杏眼圓瞪，喉嚨宣布關門大吉，如此柴柴的肉，難以下嚥啊！這時媽媽的火雞悄悄地出現腦中。

來美數十年，也入境隨俗，感恩節一定烤隻大火雞，一大家人坐在一長桌上分享，老老少少，歡笑一堂。當年那長長桌子，老長輩坐桌頭，我輩中年人坐中間，兒輩坐桌尾，媽媽跟著我們吃大火雞，笑咪咪的，從未皺眉。她更期盼的是飯後和孫子玩賓果，吃對她來說不再重要了。

媽媽的廚藝一向被人稱讚，但感恩佳節，我卻只想到她獨一無二的火雞大餐。