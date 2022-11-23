整理電腦舊檔案時看到二○一四年我寫給房客們的信：「親愛的房客，謝謝你們一年來把房子保持得清潔整齊。這是我們的房子，但是是你的家，很開心你在家住得愉快。附上小小禮卡，祝你們有個開心的國慶日，多吃一點熱狗。」

美國是個保護弱勢的國家，尤其加州 ，特別保護員工，房客只要鬧上法庭，幾乎是老闆和房東 吃虧。

華人喜歡房地產，常有朋友和我提到不敢投資房產出租，因為怕碰到惡房客，朋友也好奇我為什麼很少會有上法庭的情況。

我開玩笑說有秘密武器，其實一切起源於女兒去芝加哥工作時，租住在一棟有管理員的大廈，有一天女兒回家，開心地照相給我看，原來管理公司在她的桌上放了一束玫瑰和一張Starbucks的咖啡卡，祝她生日快樂。小小的善意表現，讓客居的女兒生日過得特別開心，打長途電話和我分享，也給了我靈感。

從那之後，我們公司也仿效這個做法，一年三次分送禮卡給所有房客，小小的數目：國慶日二十元，請大家吃烤肉；感恩節三十元，替大家買火雞；聖誕節五十元，祝大家聖誕愉快。

做這件事，最開心的就是負責管理房客的班傑明，他不抱怨增加的工作量，時節快到了，就和太太開始設計卡片，印好以後，把卡片和禮卡分別裝好，過節前三天，開車去每一戶房客家遞送。

班傑明說，常有房客拉著他的手告訴他，一般碰到房東就是惡行惡狀來立規矩，或是要房租，很少是來送開心和關懷的。

每年這三個分送禮卡的季節，我們自己也充滿了歡樂的氣氛，知道有這麼多人會因為我們的善意而開心，過一個有意義的年節，員工們嘴角也自然地翹了起來。

一次，有棟公寓水管漏水，因為工人太忙，無法即時過去修理，拖了幾天，房客私訊班傑明，問他公司是否有財務困難？前些日子給他的禮卡他還沒有用，可以還給我們補助一下；班傑明笑著念這個私訊給我們聽，但我們都紅了眼。

我突然想到，房客們環境都比較困窘，我們送他們Target 的禮卡，算是比較貴一點的百貨公司，對他們有實際作用嗎？是不是應該送平價公司的禮卡比較實用呢？

公司討論很久沒有結果，決定直接做民意調查，隨機發出了十個私訊問不同房客，他們是否希望我們改送比較平價公司的禮卡，沒想到十位被詢問的房客都立即回訊，希望繼續收到Target的禮卡。原來Target百貨是他們購物夢想，我們讓他們的美夢成真了。

想著這些年，這些禮卡變成一個穿著新舞衣小女孩的旋轉，一個拿著玩具超人小男孩的跳躍，或者是某一位太太看到烤箱時的驚喜，也許是哪一位先生的刮鬍刀。想著這些，我突然了解，是房客們的快樂，讓我的心可以像小女孩般旋轉，像小男孩般跳躍。謝謝你們的快樂。