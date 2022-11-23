說起來，這是去年的事了，怎麼想都不會想到，我會在急診室度過感恩節。

感恩節假期是半年前就安排好的，地點、時間、住宿、行程都計畫得井井有條，可是再怎麼規畫，也不會把「生病」包括進去，若是知道會生病，那就什麼地方都別去啦！

按照計畫，全家老少星期三下午出發；心想在感恩節前夕到達目的地，休息一夜，養精蓄銳，好迎接假期的到來。萬萬沒料到，我因為急性尿道炎發燒，在感恩節的凌晨十二點半去急診室報到。妻見我有些頹喪，安慰著說：「別擔心，很快就會好的，只要醫生給你打一針抗生素，消炎退燒，一天就出院了，可以繼續我們的假期。」

一進急診室病房，神魂未定，䕶士已經在我手臂上扎了針管，吊了點滴，接著抽血、驗尿、心電圖檢測 ，一連串檢查，把我剛才好好的人，變成一個病人了。我躺在急診室的床上，只能閉著眼睛，默默聽著牆上時鐘滴答滴答的聲音，盼望著奇蹟，讓我感恩節當天能出院。

一夜折騰，已是感恩節的清晨，醫生巡視病房，才知道病情比想像中嚴重。首先要找到對的抗生素，把尿及血液感染的問題解決；另外因為發燒引起心律不整，心跳居高不下，這需要心臟科醫生來幫忙治療。聽完醫生簡報，心涼了半截，今天想出院的可能是微乎其微了。

中午值班，護士送來兩份午餐，這是醫院特別給醫療人員準備的感恩節午餐，我有幸享用這份標準的火雞餐，除了感恩之外，還是感恩。下午的急診室病房特別冷清，放眼望盡長廊，空無一人，偶爾傳來護士的腳步聲。誰喜歡過節時住醫院呢！

望著窗外燦爛的陽光，多麼舒適美妙的時光，我卻窩在醫院病床上，還拖累了老伴，不能與孩子們同樂。迷迷糊糊地睡著，醒來已是傍晚時分，又等著護士送晚餐來。今晚的晚餐是醫療部門的主管特別為值班人員訂購的，比中餐更好，我吃得很開心。

第二天一早，又是抽血驗血，要確定抗生素是否有效。這時我的心律不整似乎沒有改善，心臟仍是怦怦跳，醫療小組正在聯絡心臟科醫生；大概因為假日的關係，一直未見到醫生來。心想，明早或許一切會好轉，我就可以出院了，至少還有半天一天的假期可以享受，是吧？

星期六了，外面的天氣真的很好，我的要求不多，能去海邊走走就滿足了。

一大早，護士又來抽血，試了兩次都不成功，找了另一位有經驗的才抽到血；這時手臂上已是百孔千瘡，慘不忍睹。心臟科醫生終於出現了，他準備試新的藥，看看是否能控制心律。此時，血液感染問題也已經解決，心中頗感欣慰，現在就剩下心律不整的問題了。

盯著床邊的儀表，嘟嘟嘟不停地閃示著血壓 和心跳的數字，我心中默默地禱告，讓我快快回復正常；真希望轉個身，這些數字統統都不再嘟嘟響了。

下午、晚上像是度日如年，我不時地望望儀表，只能輕輕嘆息。醫生說，若是明天上午還沒有恢復的話，他會考 慮幫我轉院。心臟科醫生出現了，他很有信心地對我說，今晚試試兩種新藥，看看效果如何。

星期日一早醒來，心跳、心律和血壓開始「平靜」下來，十點左右完全恢復正常，出院「釋放令」終於批准了。中午出院後，孩子們仍想在「打道回府」之前，去海邊玩玩。走在軟軟的沙灘上，迎著海風，燦爛的陽光灑在身上，心裡有說不出的舒暢愉快，我才剛開始感恩節假期哩！

回家的路上，回想整個事情發生的經過，充滿感恩：老伴從頭到尾隨侍在側，無微不至地照顧我；在這偏遠的海邊度假勝地，竟然有如此設備新穎、服務周全的醫院供我使用，救我一命；老天派來一位心臟科醫生，對症下藥，讓我及時出院，可以去海邊散步，享受最後的感恩節假期。