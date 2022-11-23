感恩節還沒到來，健身 房就貼出「燃燒吧！火鳥」（Burn the Bird!）的海報。感恩節早上八時起到十時，推出結合騎車、瑜伽、重訓、有氧運動的嚴格體能訓練，也就是在感恩節火雞大餐前推出燃脂健身活動，在享用烤火雞前先自我燃燒，這主意不錯。

原來在多年前，華盛頓州的馬可提歐鎮(Mukilteo)健身房教練突發奇想，在感恩節早上推出超強燃脂拉丁舞活動，迎接下午登場的感恩大餐，沒想到大受歡迎，健身課由容納數十人的教室轉至可容納上百人的體育場，一炮而紅，各地健身房起而效尤。

「燃燒吧！火鳥」風由美西吹到美南，再到美東，於是乎五花八門的「燃燒吧！火鳥」行動上場，此起彼落，蔚為感恩節新風潮。

為推陳出新，「燃燒吧！火鳥」在天候許可下還增加戶外版，更有甚者，由陸地健身進展至水上，有游泳競賽，有湖上划船，還有半馬拉松比賽，一時百花齊放，還真難選擇。

「燃燒吧！火鳥」有激進式燃脂，也就是平常一小時，這會兒就做兩倍，或自殺式，超過兩小時，也有安慰式，也就數分鐘，任君選擇，大大增加了感恩節的樂趣。

疫情 開始後，健身房一度被視為傳染病菌的溫床，「燃燒吧！火鳥」也銷聲匿跡，改在網上進行，許多健身網紅紛紛推出網上YouTube 版本，也方興未艾，以「燃燒吧！火鳥」為名的YouTube上就有數百個之多的影片，流量最多的可達上百萬，在送火雞進烤箱時，大夥也開始燃燒，一樣選項多元。

今年疫情轉緩，健身房摩拳擦掌，精心策畫「燃燒吧！火鳥」，許多更免費開放社區人士，希望激起進健身房熱潮，吸引大家回到健身房。

大餐前激進式燃脂抑或大餐後燃脂有效？這可能才是大家關切的重點，據健身教練指出，兩者效果在伯仲之間，但進食前的有氧運動健身可減低進餐胃口，那麼應該餐前還是餐後燃脂？不論如何，早上騰出些時間，運動一番，至少可燃燒一些即將開懷大吃的罪惡感吧！