小時候使用的飯具，除了瓷碗盤之外，就是鋁飯盒和小陶鍋。

那是六十年前，我在閩南的一所中學讀書，全校一千多個師生中，有大約兩百名寄宿的師生，學校的食堂就是專門為他們提供房食的。

學校食堂用大竈蒸飯，一口大鍋上面可以疊上四、五層的正方形木製蒸籠，蒸籠裡的飯具大多是圓形的小陶鍋。

這種小陶鍋厚約一公分，高約十公分，也許是當時陶鍋製作技術差的原因，它們表面很粗糙，乍看像是瓦窯裡燒出來的瓦器，易脆，很容易因磕磕碰碰而破裂。

也有的用鋁飯盒蒸飯，最常見是長方形鋁飯盒，表面不光滑，質地較軟，容易畫傷，所以使用壽命短，經常使用的話，兩三年出現斑點和凹凸。據說這種鋁飯盒長期在蒸籠裡高溫 ，可能會有微量鋁元素慢慢溶解，對身體有害；小陶鍋蒸飯比起鋁飯盒更衛生安全，如果沒有破碎的話，可以使用很長時間。

小陶鍋和鋁飯盒容量大約相同，可以蒸半斤米飯。但在那個艱難的時代裡，城裡人每月每人只有二十幾斤大米，蒸的飯都是放過量的水，像泡飯。小時候，我很少吃一碗米粒分明的乾飯。

小陶鍋都是在單位食堂裡的蒸籠使用，一般的家庭都是用瓷器飯具，但幾乎每個家庭都有這種長方形的鋁飯盒，只不過大小不一樣而已。

讀小學的時候，每當外出需要帶飯，鋁飯盒是最好的夥伴，每次去遠足，我都是帶鋁飯盒，早上出發，把熱飯放進飯盒之後蓋緊，再包上毛巾或者其他保暖的外表，放進旅行背包裡，到中午吃飯的時候，飯還是溫熱的。

後來去閩西南山區上山下鄉，常常要帶中飯，鋁飯盒又是最好的夥伴。那時農民很窮，每個月連幾毛打醬油的錢都難掏，更不用說買鋁飯盒了。他們的中飯都是竹筒蒸的飯，或竹葉包米裝入束口絲袋裡蒸熟的「乞袋飯」，還有的自帶小鐵鍋山上煮中飯。他們羨慕我們有鋁飯盒，但是我自己更喜歡竹筒蒸飯和「乞袋飯」，那種特有的竹香味道，是城裡人嘗不到的，而且比鋁飯盒更衛生，更接地氣。

一九七五年我參加南靖縣農建團，到奎洋開公路，每人每天有四十五斤大米，每頓半斤米，也是每份一個小陶鍋在蒸籠裡統一蒸。那時我們一天工作十幾個小時，起早摸黑幹活，四十五斤大米根本不夠。

每當吃飯的時候，那小陶鍋的半斤飯看起來不足四兩重，幾口就吃完了。大家都懷疑食堂的人多吃了，但是沒有證據，只能把那粗糙的小陶鍋鍋底的每一粒米都摳出來，生怕掉到地上浪費了。閩南話說：「三年沒有火煙也餓不死火頭君」，火煙就是炊煙，火頭君自然就是火夫了。火夫們多吃幾陶鍋的飯，有誰知道啊？

鋁飯盒早就被淘汰了，現在的飯具，除了陶瓷飯具，有機玻璃盒飯具、紙杯飯具、塑料飯具，以及五花八門、用途各異的各種容器類飯具。

現在還有陶鍋，但是非常光滑堅韌而且不易破裂，半個多世紀以前，中國人常常用的那種像瓦器質地的粗糙陶鍋早就被淘汰了。

如今在美國生活，一般的家庭器皿比如瓷碗瓷盤，很容易買到，有時幾塊錢就可以在舊貨店買到一套幾乎是全新的碗盤。

鋁飯盒和小陶鍋遠離我們而去，但它們陪我們走過那個艱難的時代，讓我們永生難忘。