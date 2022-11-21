菩提樹是非常喧鬧的樹，往往只是微微風起，整棵樹上所有葉子就搖得渾身顫抖，而且一面搖還一面發出葉子彼此碰撞的聲音。

遠遠地欣賞樹林，菩提樹因而成為矚目的焦點，它長得特別高大，樹冠顏色也特別深濃還發亮，很難不看到它。

國中就從音樂課學到「菩提樹」這首歌，柔柔的旋律，淡淡的歌詞，卻很難忘，幾十年都忘不了。

移居加拿大 以後才認真看到菩提樹。加拿大的公園面積大，草坪和樹林配置得寬闊開朗，靜坐凝望著遠方一下子就被千百株大樹小樹中唯一閃亮晃動不停的大樹所吸引，而後不知又過了多少日子才知道了它的大名，哦！原來這就是菩提樹。

隨即，記憶中的老歌脫口而出，「井旁邊大門前面，有一棵菩提樹，我曾在樹蔭底下做過甜夢無數，我曾在樹皮上面刻過竉句無數，歡樂和痛苦時候，常常走近這樹，常常走近這樹。」我驚奇於一字不漏的記憶。彼時學歌時哪有什麼大歡樂、大痛苦？無非雞毛蒜皮，卻唱得恍似真有莫大悲喜在心。

加拿大人喜在院裡布置一口井，雖然沒有水，卻有模有樣鑲上轆轤，繫上繩索，擺個木桶，在那樣的恬靜小院坐坐，唱這樣的歌，真是情境完全相融。

我在台灣努力布置一個有加拿大況味的家，買了一株菩提樹苗，想像樹長到某高度，就在樹旁布置一口井。不料這樹命苦，兩公尺高時被颱風吹得連根拔起。我將它扶正，釘了個樁，存的是死馬當活馬醫的心態，不料它還真是奇蹟似復活，十五年過去，已經有十五或二十公尺高，現在到了可以砌井的時候。

台灣的菩提樹和加拿大的一個樣，幾乎是我見過所有的樹中葉柄和葉面比例最長的，葉面也顯得極為寬闊。這樣的外表讓葉子可以四面八方晃個不停，承受各個方向來的陽光和雨露，就是俗話說的戶納東西南北財的意涵。

我在加拿大的第一個住處庭園中只有櫻花、櫻桃、榆樹、黃金楓，第二個住處則有寬廣的樹林，鄰近住家處一眼就有好幾棵菩提樹，現在又搬到北安大略一個更寬廣的森林裡，疫情 讓我卻步已有多時，也唯能看著台灣庭園中這一株菩提樹，止止對北國之思念。