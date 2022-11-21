樹樹皆秋色，山山唯落暉，在樂思畝（Rossmoor）過完一個炎熱的夏天，太陽不再作威作福，秋天接著到來。

猶記得當初開進樂思畝的第一個印象就是「長松落落，卉木蒙蒙」，豐草綠縟而爭茂，佳木蔥蘢而可悅。但一向只對花開花落情有獨鍾的我，對高大粗壯的樹只擦身而過，並未給予太多關注。

入秋以後，許多樹都渾身解數地爭奇鬥艷，默默地開出一些花，結出一些果子。葉子變黃變紅，樹開始脫皮，半掛在樹幹上欲去還留；我走路不再尋找蜜蜂昆蟲，興趣忽然大轉移，注意起這些秋天的樹來。

「這樹叫什麼？」我問一過路的鄰居，他說不知。「果子真像荔枝。」我說。「荔枝是什麼？可吃嗎？」他好奇地問。啊！忘了土生土長的美國人很少知道咱們楊貴妃最愛吃的荔枝，「很甜，很好吃。」「我勸你別嘗這果子，說不定有毒。」早已過了中國人那看見野鴨就想捉來烤的年齡，「不會不會。」我忙著回答。

有天早上，我看高爾夫球場還無人光顧，就順著斜坡道走下去。走過綠油油的草地，走過一小橋，忽然眼前一大樹，樹幹灰白，枝禿枒枯，乾乾的葉子隨時都會斷羽離去，但那滿滿一樹的果子卻吸引了我的注意力。核桃 ，準是！這城叫核桃溪，當然是核桃了。

正好有幾位打網球的老先生走過，我問其中一位，他馬上說「buckeye，俄亥俄州 的足球 隊就叫Buckeye．」看我一臉迷茫，知我不看足球，就說「也可以叫它horse chestnut」，這名字倒容易記，我謝了他。我看到旁邊還種了一排馬栗子，就走了過去。又遇到一名蹓狗的太太，問她：「這馬栗子能吃嗎？」「不可以不可以，有毒喔！連鹿都不吃它」「掉一地，好可惜」「春天這樹最先長綠葉子，最先開花，那時你來看，一片欣欣向榮。」

好奇心驅使，我上網補充知識。原來buckeye是俄亥俄州的州樹，他們給足球隊冠以Buckeye的大名，全州為之瘋狂。Buckeye果子的確像栗子，光溜圓亮，深棕顏色，中間還有個圓形的暗棕色印記。早年印第安人第一眼看到時，覺得看上去像鹿的眼睛，就順口叫它鹿眼。據說放顆鹿眼在口袋中可以帶來好運，穿一串鹿眼和珠子載在身上，好看又福氣，他們這麼相信。中國人把Buckeye翻譯成七葉樹，果子叫鹿眼蝶，因為和鹿眼蝶有幾分相似。

剛到美國，我在紐約和波士頓住過十年，對東部秋天滿山遍野的紅楓葉念念不忘，每年秋天一到，就在四季如春的加州到處尋找楓樹，哪怕一棵也好。曾在小城彼得找到幾棵，紅葉滿地，倒也滿足了一顆失落之心。

現在搬進樂思畝，忙過一夏，秋天乍到，忽然想起我心中的楓葉樹，「你在哪兒呀？」我到處尋找，開遍樂思畝的大街小巷。眾裡尋它千百度，哈哈，竟然躲在門前梯下旮旯一角，正好被門前那棵李子樹擋住芳姿。楓樹就在門外、楓葉就在眼前，我找到了我的秋天。