這幾年我在原生植物園 當義工，認識了來自阿根廷的卡門，她為人熱情親切，雖然我們有迥異的文化背景，卻能投緣地相互交流生活上及工作方面的心得。

卡門退休 前是專業的生活治理師，輔導心理或生理有缺陷的人，她到病人家中為他們安排及重組 日常生活的次序，循序漸進引導病人規畫居處環境的條理化，以增進病人的生活品質，有助於改善病人心理及生理的健康。她的工作有時需要與心理醫師配合運作。

有一天，她好奇地問我相不相信算命？我告訴她我並不相信算命，也從未算過命；唯獨我的父母親沿襲家鄉的傳統，在我出世後由命理先生看生辰八字算命，因此我與我的兄弟們在誔生後皆各有一紙命書。早年母親曾取出給我過目，上面洋洋灑灑寫滿了行草書，看得我一頭霧水，似懂非懂。當時只覺得父母親僅按習俗行事，不曾把它當一回事。

聽我說完，卡門遂告訴我她過去的一宗個案，是一名五、六十歲的中國女士T的故事。在T出世前，家中已有三個女兒，她的母親殷切冀望第四胎會是個男孩，偏偏事與願違，T的出生註定了被詛咒的命運。

她母親找來算命先生，命相八字後告知此女嬰命犯沖，母親急急地將她送給膝下無子女的遠親撫養；但祖母不捨，自作主張到親戚家中硬將她抱回。母親雖極為不悅卻是無奈，積怨於她，自此視她為家中不祥的累贅。

祖母過世後，T更被家人及親戚歧視，在眾多姊妹、表堂姊弟間，卑微地接受自己低人一等的命運，造成了她自卑孤僻的個性。

為了討好母親，她自幼努力學習，希望能贏得家人的認同，然而母親對她的偏見早已成定局。得不到家庭的溫暖，她暗自發誓將早日離開這不屬於她的家，希望有朝一日能夠找到她的自尊及價值。大學畢業後，她申請到國外研究院的獎學金，便迫不及待地離家出國深造了。

在沒有得到任何家中的資助下，她刻苦地自立更生，取得博士學位後，找到一份不錯的研究工作。這一切的成就似乎無法填補她孤苦沮喪的心靈，她陷入過去悲涼的漩渦而無法自拔。

隨著年齡增長，憂鬱症逐漸無情地吞噬著她的身心。久之，她把自己隔離在家中，以網購的消費逃避焦慮的情緒，填補空虛感。她的屋內堆積了無數雜亂無章的衣物及未開封的貨品。

她的女兒為了母親的病情擔憂不已，但是不論她如何苦口婆心勸母親去看心理醫生，都遭到T的冷漠拒絕，對於母親的固執不悟，她感到束手無策。

在無助中，她輾轉經由人介紹找到卡門，請她為母親零亂的家整理出頭緒，以她的專業耐心輔導並為母親安排生活的步調，讓她能過稍有品質的日子。

卡門接下這項工作後，花了好一段時間教導T恢復生活的次序；然而她發現，一切的努力都是事倍功半甚至徒勞無功，過不了多久T又依然故我。卡門也是一籌莫展，她深知T最迫切需要的是心理醫師的協助。

之後卡門雖然離開了T，仍然牽掛著她每況愈下的病情。今年初她接到T女兒的電話，悲傷的告訴卡門她的母親過世的噩耗。卡門在錯愕中深深惋嘆T的悲劇人生，竟然肇始於一個八字命數。