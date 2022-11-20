我很有幸，父母已逾九十歲仍然健在；但也不幸，父母只活在守舊的世界裡。

為了多陪伴父母，我把假期幾乎都用於回國探親。每次回去，不過兩天，我對家中老物件的忍耐就達到了極限，我不明白父母為什麼會喜歡那些「出土文物」，它們與新居室既不協調，更影響美觀；舊衣服沉睡箱底多年，每年夏天還需翻出來放風。更有甚者，一個月前回國，我發現上次清理的老物件，又立在原處，冷峻無聲地嘲笑著，我便著手新一波的大掃蕩。

父母耐不住我的軟磨硬抗，只得又把我的打擊對象統統收集到儲物間。清理老物件成了我每次回國和父母必修的功課，我這位新生總感嘆與老生的代溝是如此之深，快趕上馬里亞納海溝了。

返美後，家讓我感到久違的愜意和放鬆，在這裡，我可以按自己的意願生活。唯一會和我叫板的是身居西海岸的女兒。她每次回來，不是抱怨我廚房的炊具和碗筷套數太多，就是勸我扔掉那些自她記事時我就在穿的衣服。為了換掉不順眼的長型小餐桌，她上網搜索出好幾款造型優美、工藝精緻的的圓形餐桌讓我挑選，並慷慨許諾由她買單；我則認為物應盡其用，所以能敷衍盡量敷衍。

為了讓女兒有些成就感，我特意在她每次回來時，挑些舊物品和衣服準備捐獻。但她會在我的基礎上層層加碼，數量增加好幾倍。儘管她挑出的東西的確是不常用的，但我總會在她不注意的時候再挑些自己喜歡的拿回來。丈夫看到我這種行為，笑言我在重演我媽的故事，我這才意識到，代溝也有輪迴。

我從與女兒鬥智鬥勇的過程中，慢慢體會到了母親的心態和感受，她不是不具備現代的審美觀，而是不願讓自己曾經付出的心血白流；她不是不知道新物品的物美便捷，而是不忍心失去自己風雨兼程的見證；她不是不知道新衣服時髦，而是每件舊衣服都刻印著她不同人生階段的足跡；她不是不想過更舒服的日子，而是仍在盡已所能、積蓄資源隨時準備滿足孩子的不時之需。

如此看來，所謂的代溝，只不過是子女想讓父母按自己意願去生活的主觀意識。世上萬物都有著自己的一片天，如果把偏愛谷底的蘭花移至山頂，結果會如何？每個人的時空和經歷都不同，自己親手打造出了的世界都具有個性色彩，包容才有大千世界，況且這種個性世界已是他們年老後舒適的安樂窩，那裡流行的是回憶。老物件支撐起回憶的整個世界，清理掉一件，那個世界就會缺失一角。想到此，我默默地把代溝填平。