在臉書上看到一篇文章，述說他們從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯到地球最南端的城市烏蘇哇亞（Ushuaia )，大快朵頤享受新鮮肥嫩又超級便宜的皇帝蟹（King crab），皇帝蟹在加州 餐廳一隻動輒要上千美元，文章中說在那裡只要四十美元而已，真難以相信，羨煞我們。

然而，使我想起烏蘇哇亞的卻不是因為皇帝蟹，而是使我幾乎可以傷亡的驚險事，令烏蘇哇亞變成難忘的城市。

十幾年前，我們坐遊輪繞南美洲一圈，從智利到巴西，船停在烏蘇哇亞，去遊覽他們的國家公園，遙望麥哲倫海峽後，便在市中心自由活動。我們一群人當然要血拚採購，大街上都是店家，熱鬧得很。

大街尾轉角處有一家很大的公司，在轉角處打開兩邊方向不同的大門，我們離開時便從側門進入另一條大街，我高興地倒著走以便和同伴們大聲談笑著，側著走了四五步，忽然被船上的鄰居Trent大力拉住，停下來一看，大家都嚇死了，特別是我，出了一身冷汗，感謝上帝，原來這條路比交通繁忙的大馬路高出十幾尺，路邊沒有欄杆，若失足跌下去，不跌傷也躲不過被車輛撞擊的意外，而我正一邊聊天，完全不知道路是這樣的，幸虧Trent眼明手快，急忙拉住我，否則小命難保。感謝他之餘，大家也變為更好的朋友。

Trent住在優勝美地 公園附近，疫情 前，我每年去公園時都會轉彎去找他言歡敘舊一番，我也會在離別時一本正經提醒他，以後我有什麼煩惱困難問題，他都要負責為我解決，因為傳說是，救了人家一命，就要繼續負責任！當然，我們都哈哈大笑，這變成我們告別的傳統。

出門旅遊應該要是快樂愉悅的，若有意外發生，是萬分掃興之事，特別是年紀有一把的人，千萬不能粗心大意，最好慢慢步步為營，才能開心地享受旅遊帶來的樂趣。

疫情下已有三年沒訪優勝美地，也許應該快點去訪公園和Trent ，順便提醒他的責任。