我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

貴人伸手

巫嘉清

在臉書上看到一篇文章，述說他們從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯到地球最南端的城市烏蘇哇亞（Ushuaia )，大快朵頤享受新鮮肥嫩又超級便宜的皇帝蟹（King crab），皇帝蟹在加州餐廳一隻動輒要上千美元，文章中說在那裡只要四十美元而已，真難以相信，羨煞我們。

然而，使我想起烏蘇哇亞的卻不是因為皇帝蟹，而是使我幾乎可以傷亡的驚險事，令烏蘇哇亞變成難忘的城市。

十幾年前，我們坐遊輪繞南美洲一圈，從智利到巴西，船停在烏蘇哇亞，去遊覽他們的國家公園，遙望麥哲倫海峽後，便在市中心自由活動。我們一群人當然要血拚採購，大街上都是店家，熱鬧得很。

大街尾轉角處有一家很大的公司，在轉角處打開兩邊方向不同的大門，我們離開時便從側門進入另一條大街，我高興地倒著走以便和同伴們大聲談笑著，側著走了四五步，忽然被船上的鄰居Trent大力拉住，停下來一看，大家都嚇死了，特別是我，出了一身冷汗，感謝上帝，原來這條路比交通繁忙的大馬路高出十幾尺，路邊沒有欄杆，若失足跌下去，不跌傷也躲不過被車輛撞擊的意外，而我正一邊聊天，完全不知道路是這樣的，幸虧Trent眼明手快，急忙拉住我，否則小命難保。感謝他之餘，大家也變為更好的朋友。

Trent住在優勝美地公園附近，疫情前，我每年去公園時都會轉彎去找他言歡敘舊一番，我也會在離別時一本正經提醒他，以後我有什麼煩惱困難問題，他都要負責為我解決，因為傳說是，救了人家一命，就要繼續負責任！當然，我們都哈哈大笑，這變成我們告別的傳統。

出門旅遊應該要是快樂愉悅的，若有意外發生，是萬分掃興之事，特別是年紀有一把的人，千萬不能粗心大意，最好慢慢步步為營，才能開心地享受旅遊帶來的樂趣。

疫情下已有三年沒訪優勝美地，也許應該快點去訪公園和Trent ，順便提醒他的責任。

疫情 優勝美地 加州

上一則

誠信

下一則

索居

延伸閱讀

優勝美地防疫預約入園制 明年取消

優勝美地防疫預約入園制 明年取消
一次愉快的體驗

一次愉快的體驗
好康報您知／香港好運來（HK Good Fortune Supermarket）

好康報您知／香港好運來（HK Good Fortune Supermarket）
是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02

錢會說話（下）

2022-11-14 02:01

童言童語

2022-11-13 02:02
作品包括「一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地」（右下）、「2個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」（左上）、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」（左下）以及「一名女性體操運動員戴著頸托表演」（右上）等。（美聯社、Getty Images、路透）

神祕藝術家班克西潛烏聲援 「廢墟塗鴉」7幅全曝光

2022-11-15 00:29

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？