去年八月，兒子從德國飛來加拿大 參加朋友周末的婚禮，下了飛機卻找不到托運的行李，客服在電話道歉，說不知何故行李沒上飛機。接下來的幾天，兒子焦急地不停跟進，因為當伴郎的所有行頭都在那個箱子裡。

眼見日期已到，而箱子還在路上，婚禮前一天，我只好陪著他去商店，從頭到腳連皮鞋、皮帶都買了一遍。婚禮要求四位伴郎都穿灰色西裝，所以最後又買了一套西服，把我疫情 以來攢下的服裝費一次花了個精光；兒子因為日程安排被打亂，很是惱火，「我要把購物發票給航空公司，向他們索賠。」

婚禮一結束，箱子就來了，兒子隨後也帶了行李匆匆離開加拿大。幾個星期後他告訴我，購物發票全報銷了，已直接打到信用卡 上，我有點驚訝：「這麼快！都報了？」兒子說：「除了那套西裝以外……，我沒放那張發票。「我說：「那可是最貴的一張啊！」兒子說：「買別的東西是航空公司造成的，而這套西服是因為我沒有灰色的，上飛機之前就已計畫好要買，以後上班也可以穿，所以不應該算在裡面。」我好奇地問：「他們怎麼知道你的西服是本來就想買的呢？」兒子說：「他們不知道，可是我知道呀！這是誠信問題，我怎麼能去報呢？」

兒子視誠信如生命的理念，我已不是第一次領教了。早在哈佛讀書時，有次他掛電話之前叮囑我：「下星期五不要打電話來，我一整天在宿舍期末考試。」我說：「啊？在宿舍怎麼考？誰監考？」那還是疫情之前，我根本沒聽說過在自己房間裡考試的。兒子說：「老師八點把試卷公布到網上，我們自己打開做就是了，沒人監考。」當了一輩子老師的我跳了起來：「怎麼可以這麼不負責任？學生翻書、網上搜索，作弊也沒人知道啊！」兒子淡定地說：「沒有現成的答案，都要你自己分析，寫出個人觀點的。」我還是沒想通：「那好朋友之間討論呢？」結果兒子說：「誰會那麼傻，為了一次考試毀了自己的前途？一旦作弊信譽就全沒了。」

我怎麼也沒想到，在家考試的模式隨後就出現在我的中學教書生涯裡，疫情一來，學生們只能居家學習並考試，我們學校專門買了防作弊的考試軟件，還有老師通過攝像頭監考，但學生真要作弊起來，還是比現場考更容易的。

《易經》說，「禮防君子，律防小人。」法規只是為了防小人而非君子的，制止作弊的關鍵是要培養學生的君子意識。好在我們平時都注意了對學生學術誠信的培養，他們的作業和考試如果參考引用別人的觀點，必須要標註；老師也常用抄襲偵查軟件篩查學生作品，一旦發現，絕不姑息。網考之後，我們在試卷的開頭又加了一行聲明：此卷為本人獨立完成，學生得簽字畫押方能開考，一段時間下來，考試順利進行，並沒有出現網考失控的情況。

居家網考的成功讓我相信：誠信是可以從小培養的，長大了就會習慣成自然，就像我的孩子一樣。