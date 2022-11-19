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農夫市集

青檸檬

在我們家附近Los Altos市中心每周四下午有農夫市集。農夫市集兼具多樣功能，除了對於一些健康主義至上、堅持選擇有機產品的消費者外，對單身男女來說是個約會的好地點；又或是家庭溜小孩的地方，對我來說，老公這個時間還在工作，逛農夫市集就是我與寶寶的特別時光。

出門前，我會畫上淡淡的妝、穿上不能太舊的瑜伽褲；寶寶的衣服也特別挑了一下，穿著好看除了自己心情好之外，外人對你的態度也會更友善。先生載我與寶寶到農夫市集後就徹底「放生」我們了，在先生來接我們之前的這兩個小時內，我的目標就是讓寶寶能探索世界、徹底放電，回家好睡覺。

我們會先到餐車區排隊買吃的，喜歡車子的寶寶每次看見餐車都會興奮地大喊著「逼逼」，在夏季，食物餐車往往都是大排長龍，這時我就會選擇在室內的餐廳；但隨著秋天來臨，等餐車大概五分鐘都取得到餐點，我會另外買個香草冰淇淋給寶寶，我就可以安靜地看著人來人往的訪客，悠哉著吃著我的晚餐。

農夫市集賣很多新鮮、有機的產品，但通常比超市的蔬果貴上很多，加上我帶著寶寶，也沒辦法專心買菜。我常看見一些貴婦媽媽們帶著寶寶拖車，裡面裝著大把的蔬菜、加上兩個寶寶，我都深感佩服。

吃飽飯後，我會讓寶寶在農夫市集裡到處探索，根據每個禮拜不同的攤位，產生不同的火花。有時候寶寶會在彈吉他的前面久站著、專注地聽個十分鐘；或是在氣球攤位專注看著攤販奶奶慢慢地摺出氣球；又或是站在雪花冰攤販後面，看著機器飛快地轉著，撒下片片的雪花冰；也會傻愣愣地看著路上各式各樣的人群。

今年的最後一場農夫市集，多了一組駐唱、吉他、打鼓樂隊演奏著，不知道誰放了好多粗蠟筆，小朋友們都聚在這裡的地上畫畫，有的還隨著音樂跳舞。

寶寶首先是站在駐唱人員前面，非常專注著看這各式各樣的新樂器，後來也加入一群小朋友畫畫的行列，我就坐在駐唱人員的前面吃著餐車便當、聽音樂、享受人生。

六點半就慢慢天黑了，我和在公園認識的媽媽約好在農夫市集見面，她看見寶寶，馬上興奮地給他一個擁抱、拉著寶寶的手在駐唱歌手前跳舞，我一開始放不太開，但看見他們那麼開心、享受當下，也跟著站起來舞動身姿，豁出去了！記得休息時間播了一首我很愛的歌：披頭四Let it be，我與寶寶一起享受著懷舊的音樂，這讓我在美國偶爾感受到的無援、孤獨情緒一掃而空。

美國的農夫市場，我們明年四月見。

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