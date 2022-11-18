一年有四季，可是在洛杉磯 只有兩季，其一是沒有下雪的冬天，稍冷的日子是因為偶爾會下一點雨；其二是炎熱的夏天，經常有百度 以上，但夜幕降臨後氣溫至少會下降三、四十度。沒有雨的夏天，濕度不高卻沒有悶熱的感覺，一年之中感到真正不舒服的日子可說並不多。

我們華人習慣居住在洛杉磯北部聖蓋博 谷地（San Gabriel Valley），任何時間只要向北望去，就能看到一條連綿不斷的山脈橫在眼前，山峰高度約五千至八千呎，太平洋的海風被這條山脈阻擋不得前進，使得谷地的夏季白天經常高達華氏百度，山火一年不斷一波未平一波又起，抬頭向山邊望去，整片天都烏煙瘴氣，實在心痛。

年輕時住在寶島台灣，一直都認為原野大地呈翠綠色是理所當然的事，洛城卻是枯黃一片，大自然缺少綠色植物。現代人應該了解，偶爾到森林野外走動，呼吸樹林、花、草提供的植物精華所散發出來的芬多精(Phytoncide)，可以刺激人體內的自律神經，提高精神舒緩情緒，甚至增加免疫功能，是安定身心的最佳活動。

洛杉磯二一○號高速公路是東西方向行駛，最靠近聖蓋博山脈的阿蘇薩市，順三十九號公路北行是我享受芬多精私房景點。

沿此公路進入聖蓋博山谷，公路兩邊皆為亂石堆積高大山脈，荒煙蔓草夾雜一些仙人掌，山谷漸狹處可見到一座水壩橫在兩山之間。水壩建於一九三五年，是洛杉磯唯二河流：San Gabriel River，僅有短短五十八哩長。有座多功能鋼筋混凝土的水力工程稱Morris Reservoir，小型水力發電廠及狹長的洩洪道仍然可見，在二次大戰期間曾被海軍選為測驗魚雷射擊之處，如今水源不足只能供觀光之用。另一座約同時期建好的土石壩稱為San Gabriel Dam，多年以來河水來源不足，水庫早已見底，唯一用途是防洪。

聖蓋博河流分為東西兩支流，在土石壩的最北處合流，此處建有一鋼橋，過橋為東支流，前行不久可看見一處私人打靶場；附近則有個當年加州淘金期間留下來的迷你小鎮。此地夏天還繼續有人淘金，帶足發電機、水泵浦、圓鍬、過瀘網、手搖圓盤等等，到此過一天淘金癮。

夏天也會有不少泳客攜家帶眷到溪裡戲水，泳客們堆石塊挖沙石，逐漸堆成幾個大小不等的戲水池。西支流水流量較少，卻有一條平坦的健行瀝青步道，沿著小溪約五哩長且有大樹可遮蔭，是芬多精充沛的地方，適合一般民眾健行散步，附近還有停車場及完整野餐桌及廁所。

在東西支流會合處，海拔約一千五百呎，有一座由郡政府規畫好的Off Roading Area，供給年輕人發洩精力的地方，歡迎越野車或四輪傳動卡車購票進入，嘗試各種地型，如水坑、泥巴坑、鵝卵石上坡及下坡等等，假日不少精力旺盛的人排隊進入，我們只有在外面欣賞開眼界，看到車子及駕車人滿布泥巴還面帶笑容，看來一定過癮得很。

三十九號公路繼續往北駛，經過一段彎曲山路十四哩約四十分鐘，到達海拔五千呎，州政府在此設立水晶湖露營區(Crystal Lake Recreation Area)，有高聳入雲的巨大紅木樹林，清澈晶瑩的新鮮空氣，通常圍繞翠綠色的水晶湖一周的步行活動才是來到此地最主要的目標。

在炎熱的夏日能夠來到有水有山有森林處做個半日遊，從華氏九十度迅速降低至七十度的感受，走一趟我稱為芬多精私房景點的山谷，保證整個人都能脫胎換骨、頭腦清爽，有重回紅塵的本錢。