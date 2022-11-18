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節日聚餐的驚喜

顧華

三十多年前剛到洛杉磯不久，考取了加州中醫針灸執照，馬上就在一家神經損傷康復中心找到工作，開始了全職上班。

康復中心治療的全部都是脊髓損傷患者，也就是截癱或高位截癱病人。他們來自全國各地，大部分都是年輕人，由於各種不同的原因造成脊髓受傷，都以輪椅代步；高位截癱的則用嘴控的電動輪椅。整個中心有三十多個員工，包括醫生、護士、理療師、運動治療師及針灸醫師。

病人都安排住在中心附近，每天約有十幾個病人來復健，全天八小時，包括主動訓練和被動治療。因為大部分病人都是年輕人，他們已經接受了受傷和截癱的事實，每天中心的氣氛十分活躍，大家有說有笑，分享各自的奇聞軼事， 開心快樂，很少有因為脊髓受傷截癱而誘發的憂鬱症等。

全體病人每天八小時康復治療，每周五天，持續兩到三個月。每當有病人身體有一點點進步，比如腿上有感覺了或腳趾能動了，大家都會去祝賀他取得的進展，鼓勵病人再接再厲。因為病人大部分都是從其他州來的，每年年底康復中心都會關門兩星期，好讓病人與家人一起共度聖誕節和新年。我和家人是第一次全家在美國過聖誕節，看著什麼都新鮮，到處都是節日的裝飾，家家都有聖誕樹，再掛上各種飾物和燈，五顏六色，美不勝收。

在康復中心休假的前一周，有一位病人建議病人和工作人員一起吃午餐，提前慶祝節日，大家都同意，便事先在附近的義大利餐廳預訂了周四大約四十人的午餐；按照美國人的習慣，這種聚餐都是大家每個人均攤。

星期四上午，時間過得特別快，大家都是高高興興地期盼著午飯時間。時間一到，運動治療師們推著各自病人的輪椅，一起走去餐館，餐館經理已經把數張餐桌併好，等待我們大隊人馬的到來。一共有十三個病人，二十五個醫護人員，每人都點了自己喜歡的菜餚，吃得十分盡興。餐間不少人打破常規，要了葡萄酒，互相碰杯，預祝佳節快樂。

我去洗手間時經過一個餐桌，一對夫婦好奇問我：「你們穿醫護人員制服的，是照顧那些殘疾人的嗎？」我告訴他們：「我們是附近脊髓損傷康復中心的，過節前大家聚會一次。」夫婦倆點頭稱是。

快到下午上班工作的時間了，大家都很自覺拿出自己的一份餐費，並多給一點當作小費。和服務生要帳單時，服務生的回答讓我們大吃一驚，她說：「你們的帳單已經有人付了。」問她誰付的？她回答說：「坐在你們旁邊用餐的夫婦，用信用卡把你們餐費、酒水飲料包括小費都付過了，一共是六百五十美元。」我們問服務生有沒有付費人的姓名和地址，至少我們可以送上感謝卡，她雙肩一聳，無可奉告。

當年美國的最低工資是每小時四塊兩毛五，對我這個初來乍到洛杉磯不到一年的人來說，六百五十美元是很大的數目，居然有人不聲不響就把別人的帳單付了，讓所有人驚喜萬分，感嘆不已，好心人到處都有。

現在已經在美國工作生活了三十多年了，這種事情經常會聽到，自己也開始身體力行，人們願意回饋社會大眾，應該給予鼓勵。

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