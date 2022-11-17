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密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

溜號也易引路怒

柯華

「溜號」乃家鄉區域方言，意為「走神、心不在焉」。司機駕車精力不集中，或心有旁騖做其他事情，致使行駛車輛阻擋行車道，未開方向指示燈，或突然變線闖入相鄰行車道等等，也都極易引發前後左右行車司機路怒。這是我日前拜讀家園版載文「關於路怒」後引發的些許聯想。

旅美考取駕照五年多，但因年屆花甲，性情膽小，駕車出行有限，車技一直不夠嫻熟，至今未敢上高速公路，平常只行走普通公路接送孫子上下學、參加游泳、跆拳道等學習活動；但就在尋常公路及街路行車當中，也曾多次邂逅與經歷引發司機路怒之事。

某日駕車送孫子到游泳館學習，停車後，看到旁邊公路安全島地段暫停四、五輛準備左轉車輛。前方直行車輛依次駛過後，暫停的第一輛麵包車依然沒有動靜，跟在後面的小貨車司機氣憤地摁響長音喇叭，在麵包車駕駛座看手機的女司機才如夢方醒，慌忙拐進停車場，餘怒未消的貨車司機扔給女司機一句髒話。

接孫子放學臨近小街一處丁字路口，提前打開方向燈準備左拐，眼前直行路面車輛往來不斷，便踩剎車等候。左側最後一輛轎車即將通過時，駕車司機突然摁亮右轉燈，見此，不光我心中湧起一股怒氣，責罵開車司機：「你倒早點摁信號燈啊！」而且跟在我車後的轎車司機，也氣惱地對我摁響了喇叭。

還有一次駕車載妻子到一家大型商場購物，從導航獲悉商場坐落公路右側，並有左右兩排行車道，因而一上公路便沿右邊道行駛。不料，臨近一條小街路口，在左車道近乎與我並行的吉普車，驀地亮起變線信號燈，接著快速闖入我車輛行駛車道，距我駕駛車輛僅有三米多遠。我當即減緩車速，嚇出一身冷汗，氣惱地摁響喇叭，而那輛吉普車卻幽靈似的拐進路邊街口，自然，我也追補一句怒罵。

正如「關於路怒」作者所言，路怒起因大都為雞毛蒜皮小事，我所記述的小路怒也是如此，但卻不可小視；倘若司機駕車途中頻現溜號及走神等問題，既容易造成行駛車輛刮碰與追撞，也容易誘發雙方司機不滿和路怒。如果路怒之氣升級，更可能發生「關於路怒」文中記述的槍擊斃人事件，和被路怒司機跟蹤追尋洩憤之事。

勸告各位司機朋友，駕車途中千萬不要 「溜號與走神」，方能保證駕車出行安全順暢。

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