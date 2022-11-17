二十七年前移民加拿大 ，在溫哥華住了五年，終日為生計忙碌，卻沒到過加拿大最東面著名的海洋四省；而今離加已二十二年，重新踏上了這片美麗的土地。

行前查天氣預報，才知道接下來幾天都是下雨；在加五年，充分享受其春夏的絢麗多彩，但也一直無奈其秋冬連綿不斷的雨雪。幸運的是，到紐芬蘭與拉布拉多省首府聖約翰斯的第一天，天氣十分晴朗，便興致勃勃地登上大西洋邊上的信號山，俯瞰聖約翰斯全景。

果然是一夫當關、萬夫莫開的險隘，難怪在二戰中為了防止納粹德國的潛艇入侵，能立下汗馬功勞。下山後，我們在古樸寧靜、風景如畫的小漁村品嘗了著名的冰山啤酒；接著又到北美大陸最東端的斯皮爾燈塔，此時天色已晚，熱情好客的工作人員告知八分鐘之後就要關門閉塔，為滿足遠道遊客的需求，不僅立即放行，還免收我們的門票。

可第二天運氣就沒這麼好了，老天發威，我們在不見咫尺的濃霧裡、站立不穩的狂風下、撲面而來的疾雨中，高低不平的小徑上走了二十多分鐘，最終來到懸崖峭壁，突然展現在眼前的是那峭壁上成千上萬隻雪白色的海鳥，群鷗騰飛，鳥鳴啾啾，在白霧下恍若夢境，不覺感嘆大自然發脾氣時亦依然掩不住其本色之美。

此時才知，此次海洋四省之旅，史詩級的世紀颶風 為我們領航，每到一處，必捷足先登。

西川湖畔的野地，東邊日出西邊雨的不同日照下，遍地褐黃野草，與時晴時雨的蒼穹相連，好似通往天境的最後一塊凈土。「格羅斯莫恩國家公園」取自法語，字面意為「非常孤獨」，遍地火星岩石堆上一座座寸草不生「孤獨站立的大山」，在煙雨濃霧中更是悲壯孤寂。

颶風令許多航班取消或延誤，我們幸運地準時、安全飛離了紐芬蘭與拉布拉多省，到達新斯科舍省省會哈利 法克斯。颶風已先於我們一天抵達，在短短四小時造成五十萬戶停電，但颶風向內陸移去，迎接我們的是晴空萬里的艷陽天。

哈利法克斯八角星城堡山要塞裡，高聳入雲的信號塔下，一百五十多年前沉重威猛的砲台旁，講解員自豪地稱哈利法克斯在英法北美戰爭中是「從未被攻克的城堡」。想到哈利法克斯是鐵達尼號沉船遇難者的最後安息地；又想到一九一七年哈利法克斯大爆炸引發的十八米高的海嘯，不覺頓悟到：經歷了戰火洗禮、天災衝擊過的哈利法克斯，又怎會懼怕世紀颶風呢？

布雷頓角島的卡伯特公路是海洋四省中最漂亮的景點之一，這條長達兩百九十八公里的環形公路，舒服又刺激，景觀也令人驚嘆。在數日的暴雨後，一早起床雨停了，還來不及高興就發現外面是一片伸手不見五指的大霧。既來之則安之，不抱希望地開上卡伯特公路，突然雲開霧散，真心感恩天公作美！

沿途是紅黃綠相間的楓樹林，遠處是雲霧繚繞中的楓樹山，時而出現的綠草坪上零星人家，伴著清澈見底倒影如畫的湖畔；日落時分，彩霞的倒影映紅了海面，布雷頓角島幽美低調。

新布倫瑞克省芬迪灣附近的好望角石林，是一片鬼斧神工的岩石柱群，巨大的紅褐色砂石岩佇立在海邊，令人遐想無限。

愛德華王子島是加拿大最小的省，寧靜得似乎已被世人遺忘。重災區的首府夏洛特敦市中心，在這次颶風中被洪水淹沒。六天後當我們抵達時，陽光明媚，地上已沒有積水；但整個愛德華王子島還有一半地區沒有電力，街上許多地方橫倒著大樹和電線桿，而人們相見仍然熱情有加。

海洋四省優美、寧靜、低調，需要潛心體會。人生就是這麼奇妙，再慎思周密的計畫，仍趕不上變化；但人生的風雨驚擾、酸甜苦辣、喜怒哀樂，總是在不經意間成為過去，留存為記憶中的一道道風景線。