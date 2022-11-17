三個多月前，我因為左耳內蝸疼痛了兩、三個星期，請家人看，原來在耳洞門口長了個膿皰，因為十多年前我鼻側的小膿皰曾被診斷為基底皮膚癌，所以我不敢掉以輕心。家醫看了建議最好去看耳鼻喉科，後者瞄一眼說，「誰叫你來看我的？你應該去看皮膚科。」就這樣把我打發走了。

一個月後，我收到他們的帳單，說是除了保險公司的給付額，我得另付十五元。我致電質疑，那天醫生只看了我一分鐘，就把我打發走了，既然保險公司已經給付，我這十五元可否免除？櫃檯小姐聽我講了半天，還是期期以為不可，說他們只是照章行事，我要求跟經理通話，她說，經理只說英文，大概想我會知難而退，我表示無妨，然後委婉地跟經理解釋，還好她終於答應這次取消，但下不為例。

記得三十多年前我們初買屋時，一個月近兩千元的房屋貸款，遲交一天就得繳近百元的罰款，有次我沒注意到，哥倫布日長周末禮拜六、郵局都關門，導致房貸支票遲到，我們很快就收到銀行的罰款通知。我寫了一封情詞懇切的信，表明身為新移民，不清楚這是長周末沒有郵班，並保證下不為例，沒想到銀行回信，認為其情可憫，竟特赦了。

還有一次我在網上付信用卡 帳，忘了按「送出」鍵（submit），結果我那個月不到二十塊的帳單，遲繳罰款就得二十元，我心有不甘，致電信用卡公司，請他看在我是多年老客戶，並且以往從無遲繳記錄的分上，網開一面，好在他真的惠予消除。

喜歡網購的女兒最近從亞馬遜 網站買的東西有破損，她因故未趕在限期內歸還，抱著姑且一試的心情致電亞馬遜服務部，請看在她是多年忠實顧客，又只超過限期一天，可否特准退還？接線生查了一下她過去的紀錄，通常照單全收，很少退貨，故而一口答應。

不僅商業機構可以求情，人民保母也有很多暖男。孩子小時，我趕在圖書館關門前帶他們去借書，冬天四點天就黑了，我沒看到「暫停」標誌，被警察 攔下，我表示剛遷居來此，路況不熟，眼看圖書館關門在即，所以沒注意到，沒想到他們看了我的證件竟然放行，只叫我以後要小心看路標。

還有一次我開車帶幾個教友去教會，外子則開我們的大車，去載另一批人，我也是忘了暫停，警察要我出示行車執照，我說平常我坐地鐵上班，先生開這小車上班，所以行車執照在他身上，他現在開我們的大車去接教友了，大概他見我們夫婦倆都在做教會義工，也沒開罰單。

來美以後，早習慣在商店、超市不能討價還價，沒想到衙門機構反而可以求情，只因溫情仍然在人間。