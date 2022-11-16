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寒冬裡的油茶麵

紫蘇兒

我在加拿大接受醫師培訓的地方是在安省的北部，是個冬天極寒的地方，就算穿上最厚的衣服，還是凍得瑟瑟發抖，有時候車子還會凍得不能發動，每次下了車我都是跑步趕緊進到屋子裡。

這種天氣，就想吃點熱呼呼的東西暖暖身子，突然想起上次從多倫多帶回來的油茶。燒開了水，把一小袋油茶麵倒入碗中，用勺子慢慢攪動，隨著攪動，油茶變得越來越稠厚，我的思緒也被帶回了兒時記憶。

那時候，人們的生活還不是現在這樣富有，像油茶麵這種東西只能偶爾才能吃得上，有時候爸爸出差回來，會買回來給我們吃。我還記得我們幾個孩子坐在桌前，滿心期待等著水燒開的情景。

水燒開後，爸爸會給我們每人分一個碗，再放入幾勺油茶，滾熱的開水倒入之後，我們幾個急切的拿著勺子攪拌，驚奇地發現，本來稀稀的油茶變稠了，裡面紅色綠色的果乾非常漂亮，濃濃多油茶香，讓我們迫不及待把油茶放入口中，油茶還沒有變涼，燙得我們直伸舌頭，爸爸趕忙囑咐我們，「別著急，別燙著」，還笑罵我們：「小饞貓。」我們調皮地做著鬼臉，開心地笑著，吃著美美的油茶。沒多一會兒，就吃了個底朝天，恨不得把碗底兒都舔乾淨，爸爸站在旁邊帶著慈祥的微笑看著我們。

這麽多年過去了，我隔著千山萬水來到地球的另一邊，記憶中那碗油茶的味道一直深深印在我的腦海。隨著世界大同，很多家鄉美食也出現在世界各地，我在多倫多再一次見到了油茶麵。

坐在桌前沖了一碗，油茶的香氣依舊，熱呼呼的溫暖了我的身體，但是卻沒能溫暖我的心，因為那個最愛我的爸爸去了另一個世界，疫情無情的阻隔，我甚至沒能見到他老人家最後一面。沒有他在旁邊慈祥的看著我們，油茶也失去了溫暖和記憶中味道。

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