從葵特湖（CRATER LAKE）下山時，天邊開始聚集著烏雲，拂面的輕風帶來了淡淡的泥土氣味。沿著九十七號公路一直往北開，筆直的公路旁生長著高大聳立的龐德 蓉薩松樹（Ponderosa Pine），堅實的樹皮上顯現紅棕色的美麗花紋。

接近班德城（Bend）時，雷聲大作，從車裡可以看到面前並排出現八九個閃電從黑暗的天空劈下地面，就像發怒的雷神正在宣洩心中的怒火，張牙舞爪的閃電和轟隆的雷聲，感覺如同置身電影之中。城區斷電，交通燈在滂沱大雨中怯怯地閃爍著紅光。通過城區後，雨水洗刷過的平坦大地，一望無際的鼠尾草（Sage）比比皆是，香氣撲鼻而來，典型的乾燥高平原的自然風景。

在姐妹城（Sisters），找了路邊的一個比薩店，我們坐在有蓬頂的院子裡，當熱氣騰騰的比薩餅端上桌時，雷聲閃電又前來助陣，幾乎每一口比薩餅都伴隨著震耳欲聾的雷聲和刺眼的閃電光，似乎每個雷電都是發生在這個院子的上空。我們在驚嚇和極度刺激中完成了這頓晚餐。

終點站是龐德蓉薩飯店（Ponderosa Lodge），它是我們最喜歡的飯店之一。寬敞舒適的客房、美味的早餐、孩子們可以戲玩整天的露天游泳池，還有一個占地很大的拉瑪（羊駝，Llama）農場。吃完早餐後，人們可以在屋外取出準備好的小碗，在木製的箱中裝入一些拉瑪的食物，然後跨過鬆軟的草坪，來到木欄邊去餵那些等待已久的拉瑪。我們最喜歡一隻叫Alonso的拉瑪，不僅是因為牠那胖鼓鼓的可愛臉頰，同時也是牠的名字與一級方程式賽車手相同。

從姐妹城沿著二四二號公路向西行，我們到達麥坎茲通道（Mckenzie Pass）。一九三五年，平民保全公司（Civilian Conservation Corp，簡稱CCC）鋪平了這個通道，並用火山岩搭建起一個紀念台，在這個紀念台裡，人們可以通過不同的窗口，瀏覽到凱斯哥特（cascades）山脈西部的六座的火山，還有姐妹山上有著常年不化的白色冰川 。

在百萬年前的冰川世紀，由北部的華盛頓火山，南部姐妹火山及表客奈普隕石坑形成的地帶被眾多的火山包圍著，聚集著厚厚的冰川。幾千年前，周圍的火山噴發，濃煙滾滾，上千度的紅色岩漿從山體上流淌下來，融化了冰川。冷卻下來的岩漿覆蓋了近六十五英畝的土地，形成長達八十二英里的麥肯茲通道。

從通道上看去，周圍是一望無際冷卻下來的黑色岩漿土地，這個風景優美的特殊地質，被譽為岩漿和冰川融合的景觀，一個冰火相聚的土地。一九六四年，美國國家航空航天局（NASA）使用這塊看似為月球土壤的地帶，作為太空 員準備旅行月球的演習場所。

一望無際的黑色火山岩石像堅硬的盾牌覆蓋著土地，沿著一條半英里長的通道，可以觀看到岩漿河流所形成的岩溶溝和裂縫。令人驚嘆的是，我們仍然能夠在這個歷經滄桑的地帶看到大自然的生機。頑強的道格拉斯松樹及一些野生灌木從岩漿石的裂縫中生長出來，它們沒有那麼高大，沒有那麼繁茂，但是枝幹仍然是那麼筆直，傲立於黑色的火山岩上。

在傍晚淡紅色的晚霞陪伴下，我們途徑一些小面積的山火，看見一些消防人員在紅色火焰周圍忙碌著。

抬頭仰望天空，漫天星星晶亮剔透，像是在深藍色的夜幕中點綴著顆顆大小不均的鑽石。那晶瑩柔和的光輝讓這黑幽幽的土地顯得那麼雅致，那麼寧靜；乳白色的銀河，貫穿寬闊無垠的夜空。一顆隕石拖著長長的光尾畫過深藍色的夜空，許個願吧！願人人都能夠在這神奇的大自然中，享受美好的人生。