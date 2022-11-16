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世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

夢回家鄉

沈怡

屈指算來，住在現今這房子已超過三十年，但為什麼出國前生活也不過十八、九年的台北大直，卻在心中占據了大片地土？此時突然明白，這兒偌大美國是我成熟之處，在此經營自己的小家，但那方圓幾里郊區的大直，是我成長由幼稚園經歷青春到成年的大觀園。

回台灣探親時，沒有一次錯過回大直尋舊夢的機會，雖然舊宅早已建了大樓，很多的街貌及商家已改，但仍尋得出當年的蹤跡。

每次先入眼簾的就是現已重建的美麗大直橋，是每日進出必經之地，也是和男友、現今是先生常壓馬路又賞基隆河景之地標。每次回訪時，我幾乎都是坐公車，就是為了再次回味當年背書包的路線，有時在大直公車站牌旁欣賞一群青春學子，和他們一起上下車，聽著他們的互動；我曾讀過的大直國小傳來熟悉的下課鈴響及快樂的喧譁聲，恍惚又看到了當年逍遙童年及青少年的自己。

常去那家轉角口，坐在幾乎及地的矮板凳上，那是當年披星戴月放學回家前，先來碗正宗台式米粉湯加盤豆乾暖胃的好味；或者又到炸臭豆腐攤來盤加滿辣椒醬的至香，叫一聲：「老闆！來一碗！」享受時空交錯的味蕾記憶。有時又到老雜貨小店轉轉，回味當年幫父母打醬油或是自己買些甜梅之處，偶爾會驚艷地見到，當年方盒裡小格子的戳戳樂及小時候圓形如彈珠的小糖。

當再次造訪漫畫租書店，只是不見了排排小板凳，還有到當年常去的書店挑些筆及小時候的玩具帶回美國；或是看看爸爸半世紀前常來的舊理髮店；或尋找當年某個商家的舊址現已成新貌，唯一尋不著的，是放學後和朋友回家時所踏的田埂、手握的稻青及跳躍的田蛙。

父母離世後，三年前我們三姐妹在台聚餐的那個午後，和外甥一家再遊大直，我們穿遍大街小巷，回味當年足跡，然後到平房老家後改建為四層公寓，如今卻是門禁森嚴的大樓，我們在前面石椅上排排坐一起憶當年，說著講著彷彿回到兒時全家與父母相聚時的美麗情景，正笑著時彼此對望，是樂顏中有淚光的時刻。

大直對面隔著基隆河的松山機場，常年響起飛機引擎起飛聲，幼年時常站在椅子上看著架架飛機升空直入雲霄，不見蹤影，也夢想將來能飛出寶島探尋世界。如今早已飛出去的我，反而不牽掛大千世界，卻幾乎年年回台。

於梨華的小說「夢回青河」，那裡有她當年的影子，在三年的疫情深居簡出中，卻封不住我「夢回大直」的情意。當再次回味以往時，我又重回到那個快樂、滿齒留香、全心溫暖又酸甜的大直夢中。

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